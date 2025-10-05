Йеменские хуситы ударили по Иерусалиму баллистической ракетой

Фото: 5-tv.ru

Члены движения утверждают, что поразили несколько целей.

Представители йеменского движения хуситов заявили о проведении военной операции против Израиля. Целями атаки стали объекты в Иерусалиме.

Представители движения сообщили в Telegram, что нанесли удар с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2» с разделяющейся боевой частью. Согласно заявлению, операция «успешно достигла своих целей».

Ранее 5-tv писал, что Израиль готовит серию ударов по Йемену. Операция должна была стать возмездием после атаки беспилотника на курортный город Эйлат. Об этом заявлял премьер Нетаньяху.

Угроза новой военной эксалации на Ближнем Востоке заставила израильтян выйти на массовую акцию протеста в аэропорту Бен-Гурион. Соотечественники обвиняли Нетаньяху в нежелании спасти заложников, которые находятся в плену у боевиков ХАМАСа.

Прежде, также сообщал 5-tv.ru, Трамп потребовал у Израиля немедленного прекращения бомбардировки Газы. Президент США представил свой мирный план завершения конфликта.

