Пожар в Москве на Волгоградском проспекте ликвидирован

В результате ЧП частично обрушилась кровля здания.

Огнеборцы полностью ликвидировали крупный пожар в Москве на Волгоградском проспекте. Об этом сообщили в департаменте по ЧС города.

Известно, что рано утром в воскресенье сильное пламя охватило трехэтажное складское помещение по адресу: Волгоградский проспект, дом 42. Экстренные службы оперативно прибыли на место и начали тушить возгорание. Как ранее уточнили в ведомстве, задымление было замечено на третьем этаже.

По последним данным, огонь полностью потушен на площади 700 квадратных метров. В результате ЧП частично обрушилась кровля здания. Погибших нет. На месте продолжают работать пожарные. В ликвидации последствий задействовано более 70 специалистов и 24 единицы техники. О причинах возникновения возгорания на складе пока ничего неизвестно.

