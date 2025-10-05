Кобахидзе: партия «Единое нацдвижение» пыталась устроить «Майдан» в стране

Фото: 5-tv.ru





Премьер-министр Грузии заявил, что конкретные иностранные дипломаты способствовали беспорядкам в столице.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что партия «Единое нацдвижение» пыталась устроить «Майдан» в стране.

«Любые попытки устроить "Майдан" или беспорядки в стране будут наказаны. Очень многие должны ожидать наказания за то насилие, которое они совершили против государства и против правоохранительных органов. Закон по отношению к ним будет действовать очень строго», — сказал премьр-министр на брифинге.

Политик уверен, что конкретные иностранные дипломаты принимали участие в попытке свержения конституционного строя страны.

«Они молчат и избегают той ответственности, которую, по идее, сами должны чувствовать», — заявил Ираклий Кобахидзе.

4 октября в Грузии проходили выборы в органы местного самоуправления. В голосовании приняли участие 12 политических партий, но часть оппозиции решила отказаться от участия в гонке. На пост мэра Тбилиси переизбрали действующего на тот момент градоначальника от правящей партии «Грузинская мечта» Каху Каладзе.

Во время выборов в столице Грузии начались протесты. Митингующие бросали камни в здание президентской резиденции. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе считает виновным в массовых беспорядках в Тбилиси посла Европейского Союза. По его словам, ЕС напрямую способствовал дестабилизации обстановки в стране.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что для разгона протестующих в Тбилиси использовалась спецтехника.

