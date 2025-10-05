В Москве нашли мертвым бывшего директора издательства «Правда»

Фото: www.globallookpress.com/Meinrad Riedo

У следствия две версии — суицид и несчастный случай.

Тело известного советского издателя Вячеслава Леонтьева нашли возле его дома на западе Москвы. Мужчина возрастом 87 лет жил на шестом этаже здания на Молодогвардейской улице. Правоохранители рассматривают версии самоубийства и несчастного случая, сообщает MK.ru.

Леонтьев работал на должности заместителя начальника производственного отдела в издательстве «Правда» с 1971 года, а в 1984-м стал директором. Руководитель возглавлял издательство в последующие годы, когда оно было преобразовано во ФГУП «Пресса».

Ранее 5-tv писал, что амстердамский журналист, издатель и основатель деловой газеты «Ведомости» Дерк Сауэр умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщала газета Het Parool.

По информации источника, Сауэра не стало еще 31 июля спустя месяц после того, как он получил тяжелые травмы в ходе крушения парусной яхты в Греции. Издатель отдыхал на судне вместе с женой. Врачи пытались спасти ему жизнь, но восстановиться после аварии мужчина не смог.

