Каха Каладзе сохранил пост мэра Тбилиси

Кандидат в мэры Тбилиси от правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе набрал более 71% голосов. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии страны (ЦИК) после обработки 100% бюллетеней. Таким образом политик сохранил свой пост.

Каха Каладзе занимает должность мэра столицы с 2017 года.

В этой гонке основным конкурентом действующего мэра города был претендент от оппозиционной партии «Сильная Грузия — Лело» Ираклий Купрадзе. Ранее сообщалось, что он получил почти 13% голосов избирателей. На третьем месте расположился лидер «Гирчи» Яго Хвичия. Его на посту мэра Тбилиси хотели видеть более 7% голосовавших грузин.

Выборы в стране прошли 4 октября. Избирательные участки были открыты с утра до позднего вечера. Граждане также избирали мэров Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, глав 59 муниципалитетов и депутатов 64 городских собраний.

