Мама поможет: Нонна Гришаева дает сыну советы в любви

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Звезда вышла в свет вместе с наследником.

Заслуженная артистка Российской Федерации Нонна Гришаева дает советы сыну в вопросах любви. Об этом рассказал сам наследник звезды в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере мюзикла рэпера Басты «Любовь без памяти».

На мероприятие актриса пришла в сопровождении 18-летнего сына Ильи. Прозвучал вопрос: будет ли она уберегать наследника от беспамятства в любви. Ответ дал сам сын Гришаевой.

«Я уже достаточно взрослый, чтобы сам решать, но мама может дать хороший совет», — отметил юноша.

При этом сама актриса добавила: самое главное — чтобы в жизни Ильи была любовь, а какой она будет решать точно не ей. Гришаева также отметила, что любовь не всегда приносит боль.

«Зачем сгорать, зачем сразу о плохом? В любви можно купаться!» — подытожила знаменитость.

Ранее, писал 5-tv.ru, певица Юлия Савичева прокомментировала смену имиджа. Исполнительница хита «Привет» коротко постриглась.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.