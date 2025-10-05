МВД призвало россиян не указывать о себе полную информацию в соцсетях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мошенники могут воспользоваться данными для своей выгоды.

Россиянам лучше не указывать в социальных сетях полную информацию о себе, в том числе ФИО и дату рождения. Мошенники могут использовать персональные данные пользователей в преступных целях. Об этом сообщается в материалах МВД.

«Важно в публичных профилях в соцсетях не давать критический объем персональных данных, который позволит получить дополнительную информацию. Не рекомендуется использовать полностью ФИО и дату рождения», — сказано в документе, фрагмент которого публикует ТАСС.

Кроме того, в ведомстве рекомендуют не размещать публично и личный номер телефона.

Что касается ФИО, правоохранители отмечают, что проще использовать свои настоящие имя и фамилию для выстраивания коммуникации, в большинстве ситуаций это правильно. Однако критический объем информации надо ограничивать.

Ранее 5-tv писал, что мошенники стали использовать новую схему обмана россиян. Злоумышленники добавляют свою жертву в чат, где уже находятся фейковые аккаунты коллег или знакомых с их настоящими именами и фамилиями.



Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.