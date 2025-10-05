Маликов оправдался за скандальное фото в трусах с сердечками: «Я же романтик»

Певец Дмитрий Маликов о своем фото в трусах с сердечками: Я же романтик

Артист удивил подписчиков кадром, поставившим под сомнение его знаменитую интеллигентность и воспитанность.

Народный артист РФ Дмитрий Маликов прокомментировал микроскандал, произошедший после публикации его фото в нижнем белье. На презентации нового сезона RU.TV корреспондент 5-tv.ru напомнил ему о появлении в соцсетях в трусах с сердечками и недовольстве некоторых фолловеров. Маликов негативных реакций не понял.

«А что, ну хорошие же трусы! Мои, конечно, я же романтик!» — ответил он, смеясь.

Дмитрий Маликов — музыкант и композитор, популярный певец и просто красавец, будто бы не стареющий и не теряющий даже волос в свои 55 лет, известен незапятнанной репутацией и интеллигентным образом. Он всегда вежлив и улыбчив, не устраивает публичных склок, не обижает коллег и не эпатирует публику — не нуждается в этом.

Но не так давно сомнения в его порядочности закрались в головы некоторых подписчиков. В личном блоге он опубликовал снимок, на котором предстал в футболке и тех самых трусах с сердечками. Артист сфотографировался дома, широко расставив ноги и руки, и признался в любви к поклонникам.

«Доброе утро! Люблю вас всех! Ваша звезда», — написал он.

Одни порадовались этому простому и душевному признанию, а также оценили, какой стройный их кумир. В комментариях писали, что у него «модельные» длинные ноги, прекрасная форма, а также отличное чувство юмора. Другие же покряхтели от неловкости и предложили в следующий раз все-таки надеть штаны. Некоторые даже заявили, что отписываются.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дмитрий Маликов высказался о матерщине в современных песнях. Он был удивлен, знав, что творчество рэпера Macan предлагают запретить из-за нецензурной брани в тексах.

