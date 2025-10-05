Певица Лариса Долина намерена судиться с производителем ростовых фигур

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; globallookpress.com/Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Картонные фигуры с ее изображением продаются на маркетплейсах. Однако использование образа знаменитости никто не согласовал.

Народная артистка России Лариса Долина, видимо, вскоре вступит в очередное судебное разбирательство. Едва завершилось дело квартирных мошенников, появилась новая проблема — на маркетплейсах продаются ростовые картонные фигуры с ее изображением, при этом производитель и продавец не обременили себя согласованием внешнего вида товара.

Попросту — никто не спросил, согласна ли Долина «позировать» на частных мероприятиях. Тем временем каждая фигура стоит около двух тысяч рублей, и заработком со звездой никто не делится.

Директор певицы Сергей Пудовкин рассказал корреспонденту 5-tv.ru, что собирается обратиться в суд с иском против продавцов на маркетплейсах. По мнению представителя артистки, происходящее — прямое нарушение ее прав.

Он намерен требовать компенсацию за незаконное использование образа Долиной в коммерческих целях. Пудовкин подчеркнул, что решение запустить разбирательство исходило от него.

«Интересы артиста надо защищать — и финансовые, и интересы личного формата… Сделано со вкусом, сделано красиво, но это не дает право бандитским, пиратским способом наживаться на легендарном артисте и использовать такой красивый образ. Поэтому я посчитал необходимым сделать и контрольные закупки, которые будут очевидным доказательством в суде факта получения прибыли от реализации данного продукта», — сказал директор Долиной.

Как отметил Пудовкин, обращение в суд опирается на статью 152 Гражданского кодекса РФ «Защита чести, достоинства и деловой репутации» — никто не вправе использовать лицо или имя человека в коммерческих целях без его согласия.

У представителя исполнительницы возникают вопросы и к законодательству, и к маркетплейсам — никаких препятствий на пути реализации такого товара никто не встретил.

«Я не знаю, какой процент получает маркетплейс от каждой продажи, покупки. Но, значит, это в составе преступной организации. На мой взгляд, это незаконно, несправедливо. Тогда товары должны проходить сертификацию, иметь понимание, что они продаются законным путем», — добавил Пудовкин.

Собеседник 5-tv.ru подчеркнул, что Лариса Долина не нуждается в извинениях. Со стороны производителей картонных фигур было бы правильно заранее согласовать свою идею.

Пудовкин заявил, что его, как представителя артистки, очень легко найти, а потом договориться о приемлемых условиях сотрудничества со справедливым распределением прибыли. Тем, кто не готов работать по-честному, придется ответить за свои действия в суде.

