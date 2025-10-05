Цены упали ниже уровня 2023 года: что происходит с рынком яиц

«Известия»: цены на куриные яйца в России стали ниже показателей 2023 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Производители до сих пор находятся в трудном положении, но теперь уже из-за избытка продукции. Почему так вышло?

Цены на куриные яйца в России стали ниже показателей 2023 года. Сейчас десяток яиц в среднем стоит 84 рубля — это на 0,4% меньше, чем два года назад. Об этом сообщили в «Руспродсоюзе» в разговоре с «Известиями».

В ассоциации отметили, что стабильность цен возможна только при уверенности производителей в прибыльности их бизнеса. Одной из причин прежнего резкого роста цен стало несоответствие между пиками спроса и предложения. В сезон активного производства птицефабрики часто работали себе в убыток.

«Основной канал сбыта — торговые сети продолжительное время проводили тендерные закупки на понижение цен, что вынуждало птицеводов реализовывать яйца по бросовым ценам ниже себестоимости», — разъяснил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

По его словам, улучшение финансовых показателей предприятий и заключение долгосрочных контрактов с торговыми сетями по выгодной цене помогли выровнять стоимость продукции.

Впрочем, у производителей, не заключивших таких соглашений, проблемы сохраняются. На рынке наблюдается избыток яиц.

«Во избежание новой нестабильности необходимы технологии длительного хранения и развитие промышленной переработки яйца в продукты с долгим сроком годности, а также инструменты для поддержания рентабельности производителей», — добавили в «Руспродсоюзе».

Ожидаемое снижение

По информации Минсельхоза, на ценообразование влияет увеличение объемов производства и сезонный фактор. По состоянию на 1 октября, у производителей десяток яиц первой категории стоит в среднем 59,7 рубля, второй — 44,4 рубля. За год цены на них упали на 19,4% и 26,9% соответственно.

Аналитическая платформа «Ценозавр» также отмечает снижение цен. С сентября 2024 года стоимость яиц в магазинах без учета акций сократилась на 12,7%. Средняя цена на десяток категории СО — 119,3 рубля (–8,5%), С1 — 106,3 рубля (–10,2%), С2 — 70,7 рубля (–20,5%). При этом встречаются предложения и по 50–60 рублей за С1.

Снижение связано с тем, что после прошлогоднего роста цен производители нарастили поголовье птицы.

«В результате количество яиц на рынке увеличилось, а спрос на них, наоборот, снизился. А так как яйца — это товар с ограниченным сроком хранения, излишки приходится продавать по сниженным ценам», — пояснили в сервисе.

Рост предложения стал ключевым фактором снижения стоимости, подтверждает эксперт по продажам и маркетингу, основатель агентства OptimPro Антон Полилов. Из-за того, что яйца быстро портятся, торговые сети получили преимущество в переговорах с поставщиками.

«Для всех игроков рынка было бы интереснее, чтобы излишки перепроизводства уходили на какие-то другие направления, а не приводили к банкротству предприятий. От этого бы выигрывали все, в том числе и российская экономика», — считает Полилов.

Переизбыток как вызов

Стратегический маркетолог Александр Азар предлагает направлять излишки яиц отправлять на перерабатотку в продукты длительного хранения и использования, например, в меланж или яичный порошок, чтобы избежать перенасыщения розничного рынка.

Он также связывает снижение цен с действием мер по стабилизации — увеличением импорта, контролем над отраслью и развитием системы долгосрочных договоров.

Еще одним значимым фактором стало удешевление кормов, подчеркивает сопредседатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции по развитию селлеров на маркетплейсах Мирослав Радкевич. Корма составляют около 70% себестоимости яйца, а урожай зерна в этом году был хорошим.

Независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов, отмечает, что текущая ситуация выгодна для покупателей и указывает на стабилизацию цен после резких скачков.

Однако в Минсельхозе подчеркивают важность соблюдения баланса: рентабельность производителей не должна страдать ради низкой цены, чтобы сохранить устойчивость отрасли.

Рынок пошатнулся

Александр Анфиногенов уверен, что рынок куриных яиц сейчас стабилен: крупные предприятия продолжают работу в штатном режиме, сокращений не планируется.

По информации «Росптицесоюза», производители расширяют мощности по переработке и увеличивают объемы экспорта. По данным «Росстата», за первые восемь месяцев 2025 года выпущено 26,6 млрд яиц — это на 6,4% больше, чем годом ранее. Поголовье птицы, по словам Анфиногенова, выросло на 1% с конца 2024 года.

Тем не менее, небольшие фермерские хозяйства сталкиваются с трудностями: нынешние цены слишком низкие для них. При росте затрат на корм, логистику или топливо, бизнес может уйти в ноль или стать убыточным, предупреждает Радкевич.

Эту точку зрения разделяет Александр Азар: часть предприятий уже работает на грани рентабельности.

«Если не балансировать рынок, возможны локальные „сжатия“ поголовья и обратное ускорение ценовой волны ĸ зиме», — предупреждает эксперт.

Контракты — путь к устойчивости

Минсельхоз считает расширение практики долгосрочных договоров с формулой цены эффективным способом борьбы с колебаниями стоимости. Такие контракты позволяют контролировать риски как для продавцов, так и для покупателей. При этом соблюдение условий таких контрактов должно регулироваться законом, отмечают в министерстве.

Антон Полилов поясняет, что фиксированные договоры на несколько лет помогают контролировать цену, а здоровая конкуренция и достаточное число производителей будут способствовать ее снижению.

Поддержка и инфраструктура

В Минсельхозе напомнили, что сегодня в России действуют меры поддержки птицеводов. Это льготные кредиты, а также компенсация 25% затрат на строительство репродукторов.

«Кроме того, осуществляется компенсация части прямых понесенных затрат на строительство птицеводческих репродукторов первого и второго порядков яичного и мясного направлений в размере 25% от стоимости объекта», — уточнили в министерстве.

Мирослав Радкевич, в свою очередь, подчеркнул важность государственной роли в страховании рисков, мониторинге рынка и помощи в кризисные периоды. Однако, по его мнению, важно обратить внимание и на инфраструктуру и логистику.

«Если доставлять сырье и готовый продукт становится дороже, это неизбежно закладывается в цену. Нужно контролировать этот рынок и помогать решать задачи бизнеса, чтобы снижать издержки», — резюмировал эксперт.

