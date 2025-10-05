Это не сбой в системе, это сама система: как Свердловская область оказалась в центре громких школьных скандалов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российский регион снова и снова мелькает в новостях.

На этой неделе при Министерстве просвещения заработал Совет по защите профессиональной чести и достоинства учителей. В регионах формируются свои подобные комиссии. В Свердловской области педагогам уже готовы предоставлять бесплатных юристов для защиты чести и достоинства.

Собственно, уральский инцидент стал последней каплей, заставившей пойти на подобные беспрецедентные меры, когда молодого учителя физики осудили за жестокое обращение с учеником, после того как он силой привел хулигана к директору. И за него никто из своих не заступился.

И это был не сбой системы, а сама система образования, сложившаяся в Свердловской области. Уверен корреспондент «Известий» Павел Проломов.

Учатся в библиотеке. Актовом зале, под кабинеты отдали даже учительские и часть коридоров.

В этой сельской школе два здания, одно новое. Каждое рассчитано на полторы тысячи учеников. Но даже учителя математики разводят руками: как получилось, что 500 плюс 500 равно 2500? Не сходится. Уроки математики здесь вообще перевели на дистант.

«Есть предметы, которые, как математика, информатика, они же должны очно преподаваться, а на дистанте дети получают меньше информации, соответственно, в основном, готовятся сами», — сказала Юлия Белькова, мама школьника.

Причиной буквально хвастаются представители местной власти.

«Во-первых, белоярский муниципальный округ — это территория, которая уже много лет в лидерах индивидуального строительства Свердловской. Обрежут…» — сказала представитель администрации белоярского района Наталья Шмидько.

Не обрежут. Действительно в округе море земли, которую продают под дорогие коттеджи, застраивают. До Екатеринбурга тридцать километров. По данным 2021 года в Косулино проживало чуть более 3000 человек. А сейчас только в этой школе учится 2500 ребятишек.

Рядом строят детский сад. Даже под новую школу участок якобы был зарезервирован. Но 30 сентября жителей шокировали. Вместо школы будет магазин.

«У нас была надежда, что в 2027-м начнут строить хотя бы. А сейчас уже и ее нет», — сказала Наталья Тункина, мама школьника.

Но только когда мы задали конкретные вопросы властям, прямо подчиняющимся областной администрации, вдруг и магазин куда-то пропал, и школа вернулась.

«По данному вопросу, который, на мой взгляд, даже не обсуждался, произошла техническая ошибка», — сказал глава Белоярского муниципального округа Григорий Вихарев.

Ошибок в Свердловской области чересчур много. К началу учебного года — 2000 нарушений, выявленных прокуратурой в сфере образования.

«Выявлены противоречия закону в локальных актах школ, в том числе по вопросам приемки детей. Факты неукомплектованности школ кадрами, излишней нагрузки на педагогов, необеспечение подвоза детей автобусами, особенно на сельских территориях. Имеются проблемы оснащения образовательных организаций оборудованием, нарушения при их строительстве и ремонте», — сказал начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской Области Михаил Калиберда.

Есть и другие случаи. На том берегу деревни Курья на реке Чусовой живут около 20 человек. Пятеро детей. Образование доступно только тогда, когда погода позволяет.

«По весне, получается, недели две мы сидим дома. Течение сильное. Лодка просто на воде не управляемая, ее начинает крутить-вертеть. А зимой, если нормальный мороз ударит и лед станет плотным, неделя…» — рассказала Гульчачак Амирханова, мама школьника.

Сплавали мы и в местную администрацию. Там, говорят, даже заказали проект моста.

«У нас на сегодняшний день имеется проект на руках, прошедший госэкспертизу. Стоимость этого проекта 306 миллионов. То есть это практически годовой бюджет Староуткинска», — подсчитала глава администрации муниципального округа Староуткинск Любовь Бурухина.

На этом все и встало. Ни моста, ни, хотя бы, новых лодок. И если в Староуткинске можно в школу приплыть, то в Арамильском городском округе — прилететь, не иначе. Дороги нет и субсидирования, согласно ответу местной администрации, не предвидится. А по грунтовке один за одним снуют большегрузы.

«Собаки кидаются, машины ездят, гонят…» — сказала мама школьника Наталья Исматова.

Отдельно отмечают кадровый голод во всей Свердловской области. Не хватает около 300 учителей. Увольняются даже из, казалось бы, престижных школ, вроде «Перспективы» в областном центре, почти год назад оттуда ушли 30% педагогов. Причины: колоссальная нагрузка и непонятные расчеты зарплаты и премий.

«То, что озвучивается, говорят, что зарплата высокая, даже доходит до 70 тысяч плюс-минус. Но я также знаю, что в зависимости от региона зарплаты разные», — сказала председатель свердловского родительского комитета Людмила Золотницкая.

60% вакансий открыты в школах отдаленных районов. Вот, например, одна из школ города Талицы. Здесь нет спортивных раздевалок, душевых и даже актового зала: все праздники проходят в коридоре, видевшим не одно поколение школьников. Полы не меняли с 1952 года.

Естественно, привлечь такими условиями учителя трудно. Родители буквально молятся на педагогов. Лишь бы учреждение вообще не закрыли, как школу № 2 неподалеку, которая буквально начала рушиться. Жители отправляли открытые письма губернатору, узнавали, будет ли стройка новой школы. Тот еще девять лет назад поручил построить. Но только с 2023 года уже четыре раза проект возвращали, якобы строить здесь нецелесообразно.

«Сейчас идет формирование областного бюджета, все будет зависеть от наполняемости бюджета. Сколько сможет область начать строить школ в 2026 году. Надеемся, что наша школа попадет в этот список», — сказал глава Талицкого городского округа Михаил Михайлов.

Пока же Свердловская область снова и снова мелькает в новостях. На этой неделе следствие отправило в суд дело заведующей пищеблоком, из-за нарушений которой почти 30 школьников и учителей весной попали в больницы с отравлениями и недомоганием. Ну и конечно то, что произошло несколько дней назад. Рассыпанный предтренировочный комплекс в раздевалке на физкультуре одним из учеников и плохое самочувствие у 12 детей. Как в школу попала пищевая добавка 18+ — кстати, с весьма противоречивыми отзывами в среде спортсменов — выясняет следственный комитет, содержимое банки проверяли токсикологи.

«Рвота, кашель, боль в легких, боль в животе. Они ходили за рты держались все», — вспомнила одна из школьница.

Скандалы громкие, как школьный звонок. Стоит только приехать журналистам, как здесь начинают разбираться. Там вышла техническая ошибка - никаких магазинов, построят школу. Здесь обещают: дадим новые лодки, сами же не просите, сразу на мост замахнулись! Но комплексно в области мало что меняется.

«Скажу, что количество нарушений от года к году не снижается, к сожалению», — сказал начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области Михаил Калиберда.

Даже, если к доске вызывает прокуратура. Опять двойка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.