Полицейские пытались усмирить толпу слезоточивым газом и водометами.

Вот в Грузии прошли муниципальные выборы, в том числе в Тбилиси переизбрался мэр от правящей партии. И еще результаты не объявили, как улица полыхнула — несогласные пошли штурмовать президентский дворец.

Полицейские первую атаку выдержали. Министерство внутренних дел Грузии в связи с беспорядками в столице возбудило уголовное дело по четырем статьям Уголовного кодекса. И по сути речь идет о попытке госпереворота. Подробности в репортаже из Тбилиси корреспондента «Известий» Георгия Джабишвили.

Оппозиция в Тбилиси опять выступает против «Грузинской мечты» — партии власти. Вечером, еще до объявления результатов выборов в органы местного самоуправления, улицы наполнились толпами в масках. Пиротехника, камни, крики.

В Тбилиси снова хаос под знаменами Евросоюза. Полицейские пытаются усмирить толпу: слезоточивым газом, водометами.

«Слышны выстрелы, скорее всего, это резиновые пули. Мы уже видели, как работают со слезоточивым газом, очень много карет скорой помощи, есть пострадавшие. Сейчас сложно сказать количество людей, которые пострадали от газа или от резиновых пуль. Прямо сейчас вы в кадре слышите, продолжаются столкновения между спецназом и митингующими», — рассказывает журналист.

Толпа сразу отправилась в сторону дворца президента. Сломали заграждения и ворвались внутрь комплекса.

Митингующие пытаются взять штурмом президентский дворец, они оцепили периметр, заблокировали вход, а митингующих пытаются оттеснить от дворца сотрудники спецподразделения министерства внутренних дел Грузии.

Толпа прибывает. Кто-то сообщает, что на подмогу едут еще машины из соседних районов. Протестующие с закрытыми лицами сооружают баррикады. Поджигают заграждения, мусор. Разграбили кафе и рестораны: вынесли мебель и тоже в огонь.

Полицейские тоже усилились дополнительными нарядами. К вечеру смогли оттеснить митингующих с площади президентского дворца.

«То, что сегодня произошло у президентского дворца — это уголовное преступление. Каждый, кто участвовал в этом, будет привлечен к ответственности. Это люди, которые не принадлежат себе, своей семье, своей стране. Они иностранные агенты. Они управляются извне. Иностранная агентура будет полностью нейтрализована», — сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Лидеры Евросоюза пока молча наблюдают. Но не будет ошибкой предположить, что смотрят с надеждой. Ранее представитель Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Анита Хиппер выразила солидарность с бунтовщиками. Очень сильное дежавю.

