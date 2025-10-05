Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Один из них — учитель информатики, которого жизнь заставила взять в руки автомат ради защиты своей Родины.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас российская армия является самой боеспособной в мире, в том числе по выучке личного состава и по техническим возможностям. Он также коротко описал обстановку на линии боевого соприкосновения, показав, что получает всю оперативную информацию из зоны СВО.

Вот уже который месяц подряд наши войска удерживают стратегическую инициативу, то есть мы навязываем противнику место и время, определяем характер боевых действий.

Президент отметил ключевые населенные пункты, за которые сейчас идут бои, — Волчанск в Харьковской области, Юнаковка в Сумской, ее, кстати, взяли на минувшей неделе. Константиновка, Красноармейск — бои уже в черте этих городов.

У группировки «Восток» свой уникальный путь — ее штурмовики идут по Днепропетровской области, где за минувшую неделю взяли два крупных села. Всего же российскими войсками освобождено семь населенных пунктов. Темп — одно село в день — уверенно сохраняется. Благодаря чему, увидел корреспондент «Известий» Станислава Григорьева.

Обычный школьный учитель информатики взял автомат и штурмует посадки. Они не выглядят как супергерои, но они удивительные люди. Смелые до отчаяния, действуют сегодня под Северском, на самом острие наступления.

Российская армия стремительно развивает успех в зоне ответственности группировок войск «Запад» и «Юг». Заняв Серебрянский лес, наши силы с одной стороны повернули на Ямполь и Красный Лиман, а с другой стали подбираться к Северску, крупному узлу обороны противника.

Совсем недалеко от него есть Северск Малый: горстка домов, которая стоит на возвышенности и позволяет контролировать дороги, ведущие в город. За него и разгорелся бой, который готовили несколько месяцев, а воплотили за пару недель.

«Завели для начала малые группы, которые сели там в тишине, слушали, где противник перемещается, потому что среди домов там плотная зеленка идет!» — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Просвет».

В подразделении, которым руководит «Просвет», очень много людей, которые воюют с 2022-го или даже с 2014 года. Роман — учитель информатики, которого жизнь заставила взять в руки автомат. И этот с виду абсолютно домашний человек с напарником по лесу подбирался на разведку к Малому Северску.

«Отработал комик (дрон-камикадзе. — Прим. ред.) по мне, я получил легкое ранение, доложил начальству, откатываться не собирались, а потом начали лететь остальные», — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Док».

За несколько часов по солдатам прилетело все, что могло летать в округе. Поблизости гремела артиллерия. Но Роман вышел и выполнил свою задачу.

В последние год-полгода противник немного изменил свою тактику. Они теперь не ищут укрытий в домах, в подвалах. Они теперь роют свои блиндажи в лесопосадках около населенных пунктов.

Это позволяет оставаться незамеченным и наносить внезапные удары из засад. Особенно достается при этом бронированной технике. За ней развернулась настоящая охота.

«Не доезжая Малого Северска начался сильный обстрел… Дроны, камикадзе, сбросники», — сказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Ясень».

Механик-водитель «Ясень» доказал, что тяжелая техника все еще актуальна на войне. Пять раз подвозил солдат на передовую на тягаче. В крайнем рейсе его подкараулили дроны — ударили стаей с разных сторон.

Вот машина «Ясеня» несется сквозь поле боя почти вслепую. Все приборы наблюдения на ней к этому моменту уже разбиты. Благодаря таким людям на северском направлении противник медленно, но верно терпит крах.

На отдельных участках враги пытаются копировать нашу тактику и тоже передвигаются по лесам небольшими отрядами. Иногда бывает так: противники ходят между деревьями друг у друга прямо под носом! Награда за все — богатые трофеи, сплошь натовское снаряжение.

Чешская автоматическая винтовка, она легкая, на первый взгляд удобная, но есть нюансы. Она вся пластмассовая, спусковой крючок пластмассовый, приклад шатается. Такое оружие, можно сказать, одноразовое.

Территория российского контроля постоянно расширяется. В Северске уже давно объявили эвакуацию. Бегство ВСУ оттуда — лишь вопрос времени.

