Фото, видео: www.globallookpress.com/Christoph Soeder; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сложилась парадоксальная ситуация: американское оружие, поставленное Киеву, уже у врагов Вашингтона.

«Украина перед «Рубиконом» — название статьи в авторитетной газете The Wall Street Journal с двойным смыслом.

«Рубикон» — это название беспилотного спецназа в российской армии. Центра, где готовят супер-операторов БПЛА, которые не то что белке в глаз, в игольное ушко попадут. Если надо, конечно.

Операторы «Рубикона» громят пути снабжения ВСУ, причем атакуя там, где даже подумать нельзя — глубоко за линией фронта, благодаря техническим хитростям и инновациям. И благодаря их работе Украина оказалась «перед Рубиконом» в более глубоком смысле — рубежа, за которым нет обратного пути.

До последнего времени, в том числе благодаря западной помощи, ВСУ не уступали, а в каких-то направлениях и превосходили наши войска в плане беспилотников.

Но сейчас все поменялось, в том числе благодаря «Рубикону». Сейчас ВСУ в роли догоняющих. Это мы внедрили дроны на оптоволокне, это мы научились забрасывать одни дроны в тыл с помощью других дронов.

И вот новинка — на этой неделе при ударе по скоплению украинских операторов БПЛА наши дроны корректировали полёт по движущимся целям. И это делали неповоротливые прежде «Герани».

Это значительно увеличивает их потенциал и ставит серьезные вопросы о защищенности не только глубоких тылов ВСУ, но и прифронтовой полосы. Уходить в зиму с простреливаемой логистикой — так себе перспектива для киевского режима.

В такой ситуации с Вашингтоном начались переговоры о поставках нового чудо-оружия — ракет «Томагавк». Да-да, тех самых, что вот уже 40 лет как составляют основу вооружения американского флота и активно применялись во всех операциях США на том же Ближнем Востоке.

Но это морские ракеты, и запускают их с кораблей, а кораблей у Украины нет. Наверное, как-то можно выковырять пусковые контейнеры и поставить на автомобильное шасси, но это целая история. И тем не менее, у противника может появиться новое оружие, пусть не очень современное, но не менее опасное, способное лететь на расстояние до 2500 километров.

Впрочем, оно принесет скорее не военные, а политические последствия, предупредил российский президент.

«Могут „Томагавки“ нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО. Нанесет ли это ущерб нашим отношениям, в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля? Конечно, нанесет. Ну а как же? Применять „Томагавки“ без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами», — сказал глава государства во время выступления на «Валдае».

Киевская верхушка сейчас пытается всеми правдами и неправдами втянуть Трампа в прямой конфликт с Россией. Уже и контрактом подкупают на 90 миллиардов долларов. Другой вопрос, где они деньги такие возьмут. Видимо, рассчитывают, что европейцы все-таки украдут их из наших активов.

Однако понятно, что это такой ненадежный вариант, поэтому пытаются взять грубой лестью — предлагают выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. А что, семь стран уже выдвинули — Армения с Азербайджаном, в том числе.

Наконец, есть самый безумный проект — поставлять украинское оружие, дроны, прежде всего, самим США. Вот эта идея, я считаю, обречена на провал, поскольку американским оборонным компаниям самим хочется продавать беспилотники в американскую армию, им конкуренты не нужны.

Идея-фикс — сделать Украину уже сейчас, пока идут бои, продавцом оружия, — она крепнет в Киеве. Да, звучит нелогично. Как можно и продавать оружие, и просить его одновременно? Но это Киев. И он уже продаёт оружие. Кому? Знает корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Терроризм на экспорт. Оружие с Украины у мексиканских наркокартелей, но это американские Javelin. А дроны оказались у террористов в Мали, Нигере, Конго, Судане, и, похоже, это только начало. В это же время ВСУ жалуются на нехватку всего. И сам Зеленский вроде подтверждает дефицит, причем в каждом интервью.

«Украина испытывает острую нехватку оружия, в том числе дронов, артиллерии, ракет и больше всего: систем ПВО», — сказал Владимир Зеленский.

Но тут же, спустя несколько часов после очередного попрошайничества, Зеленский раскрывает свой новый «план-ураган» по спасению страны и экономики. Оказывается, он уже договорился об экспорте оружия, которого, как мы помним, очень не хватает. Не скрывает: все обстряпал там, где вообще-то положено говорить о мире.

«На площадке Генассамблеи ООН была достигнута договоренность с Африканским континентом, уже есть предложения от нескольких африканских стран и запрос о представительстве в Африке», — сказал Владимир Зеленский.

Что это было, теперь гадают спонсоры и те самые африканские страны.

«Украинский режим стал одним из основных поставщиков дронов-камикадзе террористическим группам в мире. В этом контексте некоторые западные государства должны прекратить поставки оружия Украине, чтобы не способствовать распространению международного терроризма», — сказал врио премьер-министра Мали Абдулай Майга.

И Мали далеко не единственный пример.

«Украина стремится вмешаться во внутренние конфликты в Африке, в Буркина-Фасо, в Мали, в Нигере. Судан и Демократическая Республика Конго. Это неуважение к суверенитету африканских государств», — сказал политолог (Демократическая Республика Конго) Крафт Балосса.

Парадоксальная ситуация: американское оружие, поставленное Украине, уже у врагов Вашингтона. Об этом эксклюзивно нашей программе рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Теперь вооружение из Штатов в арсенале мексиканских наркокартелей. И это те бандиты, которые наводнили Америку фентанилом. От наркотика умирают по сто тысяч американцев ежегодно.

«У нас есть доказательства, что противотанковые ракеты Javelin попали в их руки. Это оружие должно было достаться украинским военным, но попало на черный рынок и в руки преступных группировок», — сказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Немецкая БМП Marder, американские и канадские бронеавтомобили. Все это — натовская техника, подбитая в ходе СВО. Но какие образцы и в каком количестве попали на черный рынок — неясно. Пентагон несколько месяцев назад заявлял: они не могут отследить поставки Украине на миллиард долларов.

Есть несколько версий происходящего. Вариант первый: запущена легализация уже существующей коррупционной схемы. Сейчас Зеленский заявляет о готовности снабжать оружием не только Африку, но и Европу, и Ближний Восток.

Вот только военные эксперты сомневаются, что это будет украинское оружие. Скорее всего, американское или европейское. Ведь формально Брюссель даром поставляет его Украине.

«Оно не доходит. Бумаги приходят, что кто-то его принял. Его не возят. Нет ничего проще, чем списать оружие через воюющую страну», — сказал первый вице-президент Ассоциации ветеранов «Альфа» Владимир Березовец.

Киев выступает в данном случае прокладкой в бизнес-схеме планетарного масштаба. Где выгодоприобретатели — европейские элиты, оружейное лобби по обеим сторонам Атлантики. Суммы колоссальные. Штаты за три с половиной года потратили на оружие для Украины 250 млрд долларов. Европа: пятьдесят млрд евро. Это минимум. Собственно, на этом Зеленский и его окружение уже обогатились.

Вариант два: управляемая утечка оружия специально для преступного мира. В том числе для совершения терактов на территории России. Это версия полковника французской армии, которую он озвучил «Известиям».

«Украина при поддержке американских, британских, канадских, французских спецслужб уже отобрала группы для проведения террористических актов. Так что именно эти террористические группы могут с легкостью использовать некоторые из этих вооружений для атак на Россию», — сказал полковник французской армии в отставке Ален Корвез.

Вариант три: Украина действительно будет продавать то, что производит сама. В ущерб фронту. Ради обогащения собственных элит. Нейросети по нашему запросу проанализировали большой массив данных: вот какие именно образцы могут пойти на экспорт — коптеры, морские дроны.

«Тем более, что на сегодняшний день Украиной разработаны уже комплексные без экипажа и катера, которые не атакуют сами лично, как камикадзе, но имеют в своем составе целый рой беспилотников, которые они под противника выпускают», — сказал военный разведчик, полковник, Герой РФ Рустем Клупов.

Правда, часть производимого вооружения — это калька с западных образцов. Бесэкипажный катер «Микола», копия американского MantasТ12. В перспективе от экспорта Украина может получать по три миллиарда долларов в год. Немного в сравнении с военным бюджетом на 2026-й, он составит 68 миллиардов. И даже нынешний дефицит на оборону не покроет — он, по официальным сообщениям, составляет семь миллиардов долларов.

Но это не все. На этой неделе стало понятно, кто больше всего может заработать на пугалках о якобы российских дронах в небе над Европой: Польшей, Швецией, Данией. Конечно же, Украина. Испуганные датчане от страха готовы построить вместе с Киевом завод, где будут производить дроны и средства РЭБ.

«Я надеюсь, что мы сможем воспользоваться вашим опытом, перенять его у ваших солдат и экспертов. И если мы хотим обеспечить безопасность Европы», — сказал премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Правда, есть еще и четвертый вариант. Что украинский завод в Дании — это только ширма.

«Собственно говоря, надо правильно говорить: не Зеленский, а Запад планирует разместить вдоль границы с Россией логистические центры, заводы по производству оружия, готовясь к новой войне», — сказал подполковник запаса ФСБ России Андрей Попов.

С нами. Она выгодна только западным элитам. Чтобы остаться у власти. Для них это последний шанс. Экономику и социальную политику они уже провалили.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.