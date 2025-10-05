Опасный юридический прецедент: как страны Евросоюза занимаются настоящим морским разбоем в нейтральных водах

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

Свобода судоходства — краеугольный камень глобальной торговли.

Во всех крупнейших странах Европы проходят многотысячные манифестации. Причем поводы могут быть разные. Например, в Италии протестуют из-за Палестины, точнее, из-за того, что правительство страны ничего не делает и потакает Израилю.

Самое удивительное то, что сейчас, возможно, появился реальный шанс на примирение сторон там. президент США Дональд Трамп предложил ввести в секторе Газа внешнее управление на переходный период. И вроде как ХАМАС не против, и вроде как Израиль перестал уже бомбить. Кстати, и российский президент поддержал в целом идею США по Ближнему Востоку. Странно, что итальянцы именно сейчас решили бастовать из-за Палестины. Но, конечно, это повод, а недовольны они политикой итальянских властей.

Как и в Германии, о чем рассказывал наш корреспондент, акции прошли под антивоенными лозунгами, ведь немцев пугает общая милитаризация страны, нежелание быть втянутыми во внешние конфликты.

И Франция, где что Палестина, что Украина — лишь поводы. У них своих проблем полно. Страна уже почти месяц живет без правительства. Старое распустили, уже в пятый раз за этот срок Макрона, новое никак не соберут. Режутся социальные гарантии, вопросы по миграции. И чем занят президент? Мотается туда-сюда по форумам и собраниям.

Макрон ведь сам банкир-вундеркинд, такой у него был образ, когда он шел на выборы. Но как-то он забросил калькулятор и занимается явно не тем. Он про Россию говорит больше, чем про собственную страну. Загадка, у которой, впрочем, есть отгадка. И в Москве ее знают.

«И поэтому очень хочется перенести, как я уже сказал в своем выступлении, напряжение на внешний контур, возбудить какие-то другие силы, другие страны, в частности Россию, спровоцировать нас на какие-то активные действия и сказать французам: „Французы, ко мне, сплотитесь вокруг меня, я вас поведу к победе“. Как Наполеон. Вот в этом весь смысл», — отметил Владимир Путин.

Как и Наполеон, Макрон допустил ошибку. Напал на Россию. Но то был Наполеон, и он пошел на Москву, а это Макрон, и в соответствии со своим историческим масштабом он напал на танкер, который шел из России в Индию. Конечно, судно не просто так остановили, оно под всевозможными санкциями Евросоюза, Британии и кого-то там еще.

Но в том-то и прелесть международной конвенции ООН по морскому праву — все суда имеют право свободного прохода и плавания. Под санкциями, не под санкциями — это не важно. И французы конвенцию нарушили.

По сути, как пираты сомалийские, те на лодках атакуют танкеры, и тут спецназ с маленькой лодки штурмовал «Боракай».

А с пиратами что делают? Уничтожают, напомнил еще раз на этой неделе Владимир Путин. А как это может быть на практике, задумался корреспондент «Известий» Александр Морозов и отправился в самое сердце русской Балтики, вокруг которого все — НАТОвские воды.

Настоящий морской разбой в нейтральных водах. Французский спецназ под камеры на лодках, при поддержке авиации, берет на абордаж вполне себе мирный танкер. Такое раньше близ Сомали можно было увидеть, а теперь вот… Европа.

Судно заподозрили в связях с Россией. Еще бы, оно ведь вышло из Приморска. Чтобы было убедительно, Париж сразу заговорил о дронах, якобы именно с этого судна их запускали чуть ли не по всей Европе. Но есть нюанс.

«Конвенция ООН по морскому праву достаточно детально регулирует этот вопрос, и задержание судна в открытом море иностранного судна допустимо, если у этого судна не имеется национальности», — сказал юрист по морскому праву Константин Путря.

А она была… Флаг Бенина — государства в Западной Африке — никто не скрывал. Маршрут был известен. Документы тоже в порядке. Но все равно про него только и слышно в западных СМИ: «теневой» и все тут.

Ярлык теневого флота — это удобный политический инструмент, который позволяет Европе прикрывать свои провалы в санкциях и продолжать эскалацию. Они никак не могут смириться с тем, что Россия адаптировалась к новым условиям.

Только что считать теневым? Для Запада это все суда, которые могут перевозить российскую нефть, которая как бы санкционный товар.

«Что значит теневой? Это всемирно известная фабула, когда под флагами различных стран. И не секрет, почему под флагом различных стран: там, где меньше налоги, там и флаг покупают. Маленькая страна, там какая-нибудь Либерия. А у нее, если посчитать, сколько пароходов? Да у них таких нет», — сказал руководитель Экспертного совета по обороне Государственной думы РФ Борис Усвяцов.

Да у той же Франции примерно 550 судов ходит под флагами других государств. Но это другое, говорят западные политики, это практика «удобного флага».

«Это, возможно, то, что мы называем „пиратством XXI века“, когда Франция выполняет приказы ЕС по уничтожению „теневого флота“ России», — сказал французский адвокат Ален Дюфло.

И это не первый случай, когда европейцы пытаются остановить судно в нейтральных водах в нарушение всех норм, правил, законов.

В мае этого года танкер «Ягуар» под флагом Габона направлялся в Приморск, когда его окружили эстонские корсары. В итоге в дело вмешался наш Су-35.

«Страны НАТО, действительно, озаботились тем, чтобы нейтрализовать так называемый „теневой флот РФ“, но они его так называют. В международном праве такого понятия нет. Недавно эстонцы пытались блокировать российский танкер. Затем финны попытались арестовать и сопроводить из нейтральных вод танкер. Но потом выяснилось, что это дело неправомерно, и пришлось отпустить», — сказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Финский казус — это случай с танкером Eagle-S. В декабре 2024 года он якобы повредил финско-эстонские кабели на дне Балтийского моря. Прокуратура требовала посадить капитана и двух помощников. Суд Хельсинки постановил снять все обвинения и еще выплатить морякам издержки — 200 тысяч евро. Только когда решение суда останавливало европейские власти, если речь идет о России?

И у галльского петуха свой интерес. Французы ждут, когда Украина им отдаст Одесский порт. Франция один раз уже оккупировала Одессу.

«Одесса — это вкусный кусочек, это старинный большой русский город, который благодаря своей портовой инфраструктуре, созданной русскими, в имперское и советское время, является очень лакомой целью для разного рода европейских падальщиков», — сказал историк флота, эксперт по ВМФ России Дмитрий Жаворонков.

Под предлогом борьбы с российскими судами Макрон предлагает перейти от санкций к каперству. Грамоты на захват неприятельских судов обещают всем желающим.

«Мы разрушаем саму бизнес-модель: даже кратковременное задержание судов на несколько дней или недель вынуждает их перестраивать всю цепочку поставок, что наносит сокрушительный удар по экономической целесообразности таких перевозок», — сказал президент Франции.

«Мы возвращаемся во времена, наверное, парусного флота, где были пираты, которых англичане брали на службу государственную — особо отличившихся — и на этом жили», — сказал капитан первого ранга в запасе, военный эксперт Василий Дандыкин.

Действия Европы создали опасный юридический прецедент. Если одна страна может силой останавливать и захватывать суда другой в нейтральных водах на основании своих разведданных, это подрывает саму основу свободы судоходства, краеугольный камень глобальной торговли.

Российский парусник «Седов» — наглядный пример, который иллюстрирует свободу судоходства в Европе. В 2020 году корабль не пустили в свои территориальные воды Эстония и Польша, а всего лишь потому, что на борту находились курсанты из Крыма.

Вице-адмирал Александр Бражник более шести лет возглавлял штаб балтийского флота. Говорит, что Калининград всегда был как кость в горле у НАТО.

«Все идет по сценариям, планам, которые разработаны в Вашингтоне. Я уверен, что и они знают об этом, и мы знаем, что есть чем ответить. Военнослужащие Балтийского флота показали на практике. Ну что ж. Столкновение будет неизбежно», — сказал вице-адмирал, начальник штаба, первый заместитель командующего Балтийским флотом 1997–2003 гг. Александр Бражник.

Калининград — ключевой торговый центр на Балтике. Город-крепость, который защищает мощная группировка балтийского флота. Несмотря на блокаду, из янтарного края продолжают идти грузы.

Объем контейнерных перевозок вырос. Основные грузы — это топливо, стройматериалы, удобрения, а также продукты питания. После того как Литва и Польша заблокировали железные дороги, пришлось искать новый морской путь. Ключевым звеном в этой логистической цепочке является порт Калининграда. Только за последние полгода через него прошло 700 000 тонн груза, которые обеспечили потребности не только самой области, но и всей страны.

Но, видно, французские ищейки в трюме и на палубе того, что искали, не нашли. В итоге экипаж танкера отпустили. Судно направляется в конечную точку — индийский порт Вадинар. Маршрут по Средиземному морю, а там несколько стран НАТО, так что всего можно ожидать.

