На этой неделе Барт де Вевер сыпал афоризмами про деньги и ответственность за них, чем вызвал волну критики в свою сторону.

Дискуссионный клуб «Валдай» только выиграет, если пригласит на свои заседания премьер-министра Бельгии. То ли в силу неопытности, на посту менее полугода, то ли по природным качествам, но он говорит так прямолинейно, как в Европе сейчас не принято.

На этой неделе Барт де Вевер сыпал афоризмами про деньги и ответственность за них, и все потому, что его настойчиво попросили деньгами поделиться. Причем даже не деньгами бельгийцев, а нашими.

Речь о тех самых замороженных на европейских счетах миллиардах. И большая их часть в Бельгии. Де Вевер сравнивает эти активы с курицей, несущей золотые яйца, поскольку с наших денег на их счетах снимают набегающие проценты и переводят в Киев. И всех все там устраивает.

Формально курица, то есть русские деньги, цела. Киев получает «золотые яйца», европейцы отчитываются о помощи Киеву, не напрягая своих налогоплательщиков. И так бы все и продолжалось, если бы Киеву не понадобилось много денег. И тут выбор невелик — либо съесть «русскую замороженную курицу», либо взять эту курятину со стола европейца.

Но Бельгия не готова на такой шаг. Ведь у них в курятнике много всяких птиц — и арабских, и азиатских, и американских. А те, увидев, что делают с русской, сбегут от греха подальше. Нет, господа, идти ко дну так всем.

«Платить должны все», — так примерно отбивался на неделе бельгийский министр.

Ведь происходит ровно то, что вам кажется — воровство среди бела дня. Но по-европейски — с улыбочками, длинными речами про демократию и в красивых декорациях на этот раз Копенгагена, где вот уже вторую неделю население обрабатывают угрозами в духе «русские идут». Вернее, русские летят, пока всем мерещатся русские дроны. «Чушь какая!» — охарактеризовал такой подход российский лидер.

«Значит, это что за люди? Они либо очень некомпетентные, если действительно верят, потому что поверить в эту чушь невозможно, или просто непорядочные, потому что они сами в это не верят, а своих граждан в этом пытаются убедить. А какие еще варианты-то. Честно говоря, так и хочется сказать: уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами», — сказал Владимир Путин.

В этой четырехчасовой речи Владимир Путин критиковал в основном европейцев, в то время как по отношению к США его речь была сдержанно-оптимистична. Например, он отметил подвиг американца, сына замдиректора ЦРУ Майкла Глосса, погибшего в Донбассе за нас.

Он отметил связь между защитой традиционных ценностей в России и деятельностью Чарли Керка, убитого во время выступления в США. Наконец, Путин сделал комплимент Трампу, назвав его комфортным собеседником. Но в адрес европейцев ни одного даже полукивка одобрения. Не заслужили. Но почему? Знает корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Хроника европейского безумия. Данию охватило дронопомешательство. В Германии бум на строительство частных бункеров.

«Да, дверь не выглядит массивной. Толщина двери — двадцать сантиметров», — сказал Кристиан Клаус.

Словесные бомбардировки эти стены уж точно выдержат.

Ораторские войска по всей Европе переходят в новое наступление. За считанные дни украинский фронт благодаря напору с трибун растянулся сначала до Варшавы.

«Эта война — и наша война», — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

А потом и до совсем далеких балтийских берегов.

«Я только что принял решение направить туда военнослужащих бундесвера и четыре истребителя Eurofighter», — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Неформальную встречу лидеров в Копенгагене превратили вот именно что в театр военных действий. Как будто это не рядовой саммит, а генеральная репетиция войны. И главную роль в ней по прежнему отводят Киеву. Зеленского одарили бурей натовских объятий и поцелуев солидарности. И незаметно что-то ему опять нашептали.

Держать строй получается только во время совместного фотографирования. На этом европейское единство заканчивается. Словацкий премьер вообще не поехал, сославшись на здоровье. От нынешней европейской политики кого угодно подкосит: сражаются с теневым флотом, а сами закупают энергоресурсы у России на миллиард евро ежемесячно.

Предлагают построить антидроновую стену, но понимают, что и на это уйдут годы и миллиарды. Пытаются отнять для замороженные российские активы. Даже бывший генсек НАТО расчехлил на этой неделе наградную саблю и сразу же начал рубить и резать по живому.

«Я знаю, что каждый миллиард для Украины или миллиард на национальную оборону — это на миллиард меньше на другие благие цели, такие как здравоохранение, образование и инфраструктура. Но самая высокая цена — это позволить Путину победить. Поэтому мы должны взять на себя эти расходы и заплатить за мир», — сказал министр финансов Норвегии, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Сейчас он министр финансов Норвегии, так что и для него, похоже, война становится удобным поводом уйти от собственных же внутренних проблем. Франция по тем же причинам снова на баррикадах.

Третий раз всего за месяц общенациональная забастовка. Властям посылается такой сигнал: Франция в огне и дыму.

Фамилию президента Макрона с чем только не рифмуют. Пустил свои щупальца и все цепляется за власть.

«В данный момент у Европейского союза руководители, которые мечутся туда-сюда. И мы прекрасно видим, что есть провокации в сторону России. Это именно лживая пропаганда», — сказала жительница Франции Сильвия.

И у немцев из-за этого раскол строго по линиям новой стены непонимания друг друга: вместо Дня германского единения уже который год подряд 3 октября — историческое разъединение.

Одновременно в Берлине и Штуттгарте крупнейшая антивоенная демонстрация под лозунгом «Никогда больше войны». И это совсем не созвучно последним заявлениям министра обороны Писториуса о том, что Германия снова должна стать боеспособной.

Народ взывает к дипломатии вместо пушек, но у европейских властей все с точностью наоборот. Но как насчет реальных перспектив европейской и особенно американской поддержки для Киева? Зеленский уже нервно смеется над этим.

И, удивление, он оказался тем единственным, кто обронил желание вернуться все же к «переговорному треку», но все еще рассчитывая заморозить конфликт в границах линии соприкосновения. Только вот какой именно, если она каждый день только расширяется. Не в его пользу.

