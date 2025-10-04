The Guardian: Грета Тунберг пожаловалась на условия в израильской тюрьме

Фото: Reuters/ISRAEL FOREIGN MINISTRY

Шведскую экоактивистку поместили в камеру с клопами.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, задержанная в Израиле, находится в камере с клопами и испытывает нехватку воды и пищи. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на письмо шведского чиновника, посетившего активистку.

По словам дипломата, у Тунберг началась сыпь, которую она связывает с насекомыми в камере. Она также рассказала о сильном обезвоживании и жаловалась на то, что вынуждена долго сидеть на жестких поверхностях.

Другой задержанный активист сообщил дипломатам, что видел, как Тунберг заставляли держать флаги для фотосъемки.

Известно, что израильские ВМС перехватили суда «Флотилии стойкости», среди участников которой находилась Грета Тунберг. Активисты пытались добраться до берегов Газы, игнорируя официальные предупреждения о запрете прохода. Все суда направили в порт Ашдод, где участников задержали для последующей экстрадиции. В МИД Израиля этот шаг назвали провокацией, рассчитанной на создание негативного информационного фона вокруг страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о судне с Тунберг в секторе Газа.

