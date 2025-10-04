«Грузинская мечта» уверенно лидирует на местных выборах в Грузии

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Голосование охватывает 64 муниципалитета и района, по итогам которых будут избраны мэры пяти крупных городов.

Правящая партия «Грузинская мечта» набирает более 70% голосов во всех муниципалитетах страны. Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

В субботу в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Голосование охватывает 64 муниципалитета и района, по итогам которых будут избраны мэры пяти крупных городов — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти — а также главы 59 муниципалитетов и депутаты местных собраний — сакребуло.

В выборах участвуют 12 политических партий, однако часть оппозиции бойкотирует голосование. В борьбе за пост мэра Тбилиси участвуют девять кандидатов, включая действующего мэра и представителя правящей партии Каху Каладзе, который занимает эту должность с 2017 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тбилиси участники митинга проломили железные ограждения и проникли на территорию резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили на улице Атонели. Протестующие забрасывали полицейских камнями и другими предметами. В ответ правоохранители применили водометы.

