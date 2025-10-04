Митингующие в Тбилиси ворвались во двор резиденции президента Грузии

Фото, видео: 5-tv.ru

На место происшествия прибыли силы спецназначения.

На митинге в Тбилиси люди проникли во двор резиденции президента Грузии, проломив железные ограждения. Об этом сообщило издание «ТВ Первели».

По информации источника, протестующие ворвались на территорию дворца президента Грузии Михаила Кавелашвили, находящегося на улице Атонели в Тбилиси. На место происшествия прибыли силы спецназначения.

Во время атаки здания протестующие бросали камни и различные предметы в сотрудников правоохранительных органов. В свою очередь полицейские применили водометы.

В МВД Грузии отметили, что митинг перешел границы закона. Организаторы протеста призывали к насилию. Представители ведомства обратились к протестующим с тем, чтобы те подчинились требованиям. Однако ответа не последовало. Следом спецназ применил против митингующих перцовый спрей.

По словам корреспондента Георгий Джабишвили, в настоящий момент ситуация на месте событий довольно напряженная.

В этот же день стало известно, что по направлению к Тбилиси выехали сотни автомобилей, чтобы поучаствовать в протестах. Пассажиры транспортных средств размахивали грузинскими флагами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Тбилиси начались массовые акции протеста на фоне выборов.

