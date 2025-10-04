В Италии за 2 дня протестов в поддержку Палестины пострадали более 50 силовиков

В Италии 55 полицейских пострадали во время акций в поддержку Палестины

Митинги начались из-за перехвата Израилем флотилии гуманитарной помощи для сектора Газа.

В результате столкновений на массовых акциях протеста «Глобальной флотилии «Сумуд» в поддержку Палестины в Италии пострадали свыше 50 сотрудников полиции. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.

«В результате нападений за два дня сообщается о 55 пострадавших от нападений сотрудниках полиции», — отмечено в сообщении ведомства.

По информации министерства, в МВД Италии насчитали, что в общей сложности около 400 тысяч человек приняли участие в 29 митингах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Италии начались акции протеста из-за перехвата Израилем флотилии гуманитарной помощи для сектора Газа. После того, как крупные профсоюзы призвали к массовой забастовке в знак согласия с флотилией, демонстрации разошлись по крупным городам Италии. По данным органов правопорядка, в Риме на улицы города вышли десять тысяч участников.

Кроме того, акции инициировали в Берлине, Гааге, Тунисе, Бразилиа, Буэнос-Айресе, Сиднее и Стамбуле.

