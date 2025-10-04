Орбан: безопасность Европы требует диалога России и ЕС

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

Обсуждать необходимо не только Украину, хотя эта тема и остается значимой.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил России и Евросоюзу начать переговоры о будущей архитектуре безопасности в Европе. Предложение прозвучало во время его интервью порталу Hetek.

По словам премьер-министра, обсуждать необходимо не только Украину, хотя эта тема остается значимой. Как он уточнил, главное на данный момент — обеспечить Европе безопасную жизнь без угроз и терроризма.

Также Орбан отметил, что нынешняя ситуация, когда Украина держится исключительно на поддержке Запада, не имеет военного решения. Выход, по его мнению, возможен только дипломатическим путем.

Премьер добавил, что кризис должен завершиться не просто прекращением огня, а всеобъемлющим урегулированием, которое гарантирует долгосрочную стабильность и безопасность для всех участников.

«Я думаю, что цель в этом, но достичь ее можно только дипломатическим путем — на поле боя ее достичь нельзя», — резюмировал Орбан.

