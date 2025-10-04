Укрепляют и защищают иммунитет: какие продукты полезны для осеннего рациона

Фото: 5-tv.ru

В осенний период важно уделять повышенное внимание питанию.

Осенью иммунная система человека становится более уязвимой, нежели в другие сезоны, для укрепления и защиты от вирусов рекомендуется включить в рацион питания продукты, богатые витаминами. О том, какую пищу полезно есть в осенний период, рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в ходе беседы с изданием Lenta.ru.

По словам эксперта, осенью важно поддерживать работу желудочно-кишечного тракта, так как он напрямую связан с иммунной системой. Ферментированные продукты полезно есть круглый год, они способствуют росту полезной микрофлоры кишечника.

В квашеной капусте, кефире, йогурте, мисо, кимчи, а также в различных ферментированных овощных и фруктовых закусках присутствуют живые бактериальные культуры. Они способствуют развитию здоровой микрофлоры кишечника и одновременно препятствуют размножению вредных микроорганизмов.

Также Белоусов добавил, что в ферментированных продуктах содержится витамин С и антиоксиданты, кисломолочные продукты богаты кальцием и белком, а квашеная продукция имеет полезные микроорганизмы, восстанавливающие баланс кишечной флоры.

