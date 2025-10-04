Обратное воздействие: в каких случаях ЗОЖ и правильное питание могут навредить

Фото: 5-tv.ru

В заботе об организме важна умеренность.

Люди, которые ведут здоровый образ жизни (ЗОЖ), часто оказываются на приемах у врачей, поскольку не всегда правильно понимают его суть. Подробнее об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал врач высшей категории, хирург, ортопед, травматолог, эксперт в области роботизированного эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов в России и СНГ Павел Семиченков.

Крайности здорового образа жизни

Под названием ЗОЖ нередко маскируется намеренное ограничение жесткими рамками в питании, физической активности и в других критериях, не всегда являющихся здоровыми по медицинским показателям.

Многие люди полагают, что ЗОЖ все равно, что спорт, а спортсменов нарекают эталоном по соблюдению такого образа жизни.

«На самом деле это миф. Профессиональный спорт с его пиковыми нагрузками зачастую наносит организму больше вреда, чем пользы», — отметил эксперт.

Самым популярным видом спорта у людей, ведущих ЗОЖ, становится бег. Однако, по словам специалиста, мало тех, кто задумывается о сильных нагрузках на суставы, стопы, позвоночник во время перехода на этот вид спорта.

«При этом часто не соблюдается правильная техника бега, используется неподходящая обувь, что способствует большему увеличению нагрузки на проблемные участки. Такие занятия ничего, кроме вреда, не дают организму», — пояснил врач.

К тому же хирург предупредил, что далеко не все движения принесут пользу для организма. Перед началом беговой активности следует проконсультироваться со специалистами, чтобы выработать правильную технику, укреплять нужную группу мышц.

Тонкости правильного питания

Правильное питание, так называемое ПП, — миф, о чем сообщил собеседник. Он рассказал, что с регулярной периодичностью за этим определением кроются вредящие диеты.

«Например, кето-диета, веганство или сыроедение. В любой из них присутствует ограничение определенных продуктов питания. Например, при веганстве исключается мясо, что ведет к дефициту ряда незаменимых аминокислот, гипотрофии, развитию анемии и другим проблемам со здоровьем», — пояснил Семиченков.

Однако существует правило срединного пути, рекомендующее не доходить до крайности. Для соблюдения правильного питания, пища должна быть сбалансирована относительно белков, жиров и углеводов, а также содержать необходимое количество витаминов и микроэлементов.

«Оптимально, если пища из натурального сырья, содержащая минимальное количество консервантов, красителей и приготовленная с соблюдением медицинских рекомендаций. Важно также соблюдение оптимального питьевого режима», — подчеркнул врач.

Помимо этого большое значение имеет полноценный отдых, особенно ночной сон.

