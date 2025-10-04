«Есть регламент»: Иракли рассказал про табу в воспитании детей

Певец Иракли запрещает сыновьям долго сидеть за гаджетами

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист учит наследников уважению к взрослым.

При воспитании детей должны быть определенные запреты и личные правила. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал певец Ираклий Пирцхалава, известный под сценическим псевдонимом Иракли, на вечеринке, посвященной его дню рождения.

По словам исполнителя, важно помнить о соблюдении регламента, который также относится к использованию гаджетов.

«У нас есть регламент. Определенное количество времени сидеть в смартфоне, чтобы это не было доминирующим планом дня», — пояснил Иракли.

При этом артист применяет и ограничения, которые ребенку необходимо соблюдать.

«Есть табу, конечно. Не хамить маме. Уважать взрослых», — отметил певец.

У Иракли двое сыновей от бывшей жены, актрисы и модели Софьи Гребенщиковой, — Илья, которому 15 лет, и Александр, родившейся в 2012 году.

Исполнителю наибольшую популярность принесло участие в первом сезоне проекта «Фабрика звезд».

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Иракли думает о Москве.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.