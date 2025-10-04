ВС РФ поразили обеспечивающие работу ВПК Украины объекты энергетики
Российские средства ПВО сбили за сутки 314 беспилотников самолетного типа ВСУ.
Российская армия поразила объекты энергетики, обеспечивающие работу ВПК Украины, сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ за минувшие сутки потеряли от действий российских подразделений порядка 1 460 боевиков. ВС РФ поразили объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
