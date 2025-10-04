«Это я брюзжу»: Дмитрий Маликов о своем отношении к мату на сцене

Фото, видео: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певец был удивлен, узнав, что песни рэпера Macan предлагают запретить из-за нецензурной брани в тексах.

Народный артист России Дмитрий Маликов считает, что мату не место на сцене. Таким мнением певец поделился с корреспондентом 5-tv.ru на презентации нового сезона RU.TV.

Отвечая на вопрос журналиста о том, кого бы Дмитрий Маликов мог выделить из современных музыкантов, артист, не задумываясь, сказал, что творчество Macan ему импонирует.

Однако был приятно удивлен, узнав, что песни этого рэпера предлагают запретить из-за нецензурной брани в тексах.

«Я мат не разделяю, я всегда против мата», — подчеркнул Дмитрий Маликов, добавив, что сцена, по его мнению, создана совершенно для другого.

Кроме этого, народный артист вспомнил: когда Сергей Шнуров начал на своих концертах ругаться матом, ему такое тоже не понравилось.

«Это я брюзжу», — отметил в конце беседы Дмитрий Маликов.

Ранее, писал 5-tv.ru, певец Шура высказался о значении бранных слов в России.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.