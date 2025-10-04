«Чувствую себя замужем»: Серябкина рассказала о том, что ценит в супруге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Певица состоит в браке с бизнесменом Георгием Начкебией с 2020 года.

Певица Ольга Серябкина считает, что мужественный партнер рядом — это счастье. Таким мнением артистка поделилась в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на презентации нового сезона RU.TV.

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему все чаще женщины хотят видеть рядом с собой более ответственного партнера, Ольга Серябкина сказала, что это нормально. По ее мнению, девушки всегда хотят положиться на крепкое мужское плечо.

«Мы женщины все умеем, но чем больше ответственности на нас лежит, тем меньше тех, кто с нами ее может разделить. <…> Счастье, когда в доме есть такой мужчина», — сказала певица, добавив, что все девочки мечтают, чтобы их носили на руках.

Также Ольга Серябкина сказала, что у нее есть такой партнер, и она счастлива.

«Я чувствую себя замужем. <…> У меня есть тот, кто всегда меня поддержит в сложный момент. Это очень важно», — подчеркнула певица.

Помимо этого, Серябкина напомнила, что, безусловно, есть мужские и женские обязанности. Девушка, в шутку отметила Ольга, должна поднимать не больше пяти килограммов.

