Любовь и забота: как столичные цифровые проекты помогают поддерживать животных

В Москве поддержать бездомных кошек, собак, а также белок и птиц можно через благотворительный сервис на портале mos.ru.

Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных. В эту дату принято проводить просветительские акции и мероприятия, чтобы привлечь внимание людей к вопросам защиты животных и оказания им помощи. В Москве каждый неравнодушный горожанин может внести свой вклад в доброе дело. Например, есть возможность направить пожертвование с помощью благотворительного сервиса на портале mos.ru или присоединиться к регулярным выездам в приюты, которые организует ресурсный центр «Мосволонтер».

«Уже почти пять лет с помощью благотворительного сервиса на mos.ru можно в несколько кликов поддержать бездомных кошек и собак, а также птиц, белок и других животных, обитающих в парках и зеленых зонах столицы и за ее пределами. Сейчас в сервисе представлено 14 проверенных некоммерческих организаций, которые спасают животных. Программы 13 из них опубликованы в категории “Животным”. Деятельность этих фондов направлена на лечение бездомных кошек и собак, поиск дома для них, а также помощь приютам. В категории “Экологиии” можно познакомиться еще с одной НКО — “Госпиталь дикой природы”. Фонд заботится о проживающих в зеленых зонах столицы и за ее пределами диких животных, в том числе внесенных в Красную книгу России. Один из самых популярных разделов благотворительного сервиса посвящен организациям, поддерживающим животных: в адрес их подопечных неравнодушные москвичи направили уже почти 63 миллиона рублей», — рассказал Борис Фролов, заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий.

Направляя пожертвования с помощью благотворительного сервиса на mos.ru, москвичи могут быть уверены, что они достигнут доброй цели. Каждый перевод поступает напрямую в адрес выбранной организации. Деньги используются для оплаты ветеринарных услуг и препаратов, покупки корма, строительства и утепления вольеров и скворечников, а также социальной адаптации животных, находящихся в приютах.

Благодаря пожертвованиям горожан ежедневно совершается множество добрых дел. Перевод даже небольших сумм — это важный вклад в общее дело поддержки тех, кто попал в трудную ситуацию. Например, 100 рублей позволят накормить нескольких кошек и котят в приюте, 200 рублей обеспечат белок и птиц в парках необходимым кормом в течение дня, а 300 рублей помогут оплатить суточную дозу лекарства больному животному.

Чтобы сделать пожертвование, достаточно на странице сервиса выбрать программу помощи и указать сумму перевода. Направить средства можно подопечным одной, нескольких или сразу всех программ категории: в этом случае сумма поровну распределится между всеми организациями. Для этого не требуется регистрация или авторизация на портале.

Кроме того, некоммерческим организациям можно помогать регулярно, оформив подписку на систематическую поддержку выбранных программ. Для этого необходимо авторизоваться на mos.ru и после первого перевода нажать на кнопку «Подключить автоплатеж» на странице, которая появится сразу после перечисления денежных средств. Затем пользователь выбирает периодичность и дату списания средств, а также сумму и способ оплаты.

А еще можно открыть собственный сбор в пользу подопечных представленных организаций и поделиться ссылкой на него с друзьями и близкими, чтобы помощи было еще больше. Подробнее о всех возможностях поддержки можно узнать на странице сервиса.

Москвичи также могут присоединиться к регулярным зоовыездам ресурсного центра «Мосволонтер» или принять участие в различных благотворительных мероприятиях НКО в качестве помощников. Волонтеры привозят в приюты корма, амуницию, игрушки и медикаменты. Еще они гуляют с подопечными, убирают вольеры и помогают утеплить их к зиме. Кроме этого, добровольцев привлекают к процессу адаптации кошек и собак: в результате хвостатые привыкают к человеку и получают шанс обрести хозяина. Кроме того, зооволонтеры публикуют информацию о животных, ищущих дом, на своих страницах в социальных сетях, сопровождают их на ярмарках-пристройствах.

