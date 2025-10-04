«Ангарский маньяк» Михаил Попков сломал одной из своих жертв десять ребер

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Преступник отбывает пожизненный срок в колонии «Торбеевский централ» в Мордовии и продолжает раскрывать подробности своих злодеяний.

Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», сломал одной из своих жертв десять ребер, проломил череп топором, а потом сжег ее. Об этом сообщают журналисты РИА Новости, ссылаясь на официальные документы. Этот человек, бывший милиционер, с особой жестокостью убил 88 женщин и один мужчина (доказанные эпизоды), некоторые преступления он совершил в форме и на служебном автомобиле. По сей день количество жертв растет, и раскрываются все новые подробности расправ.

Одной из жертв маньяка стала 36-летняя уборщица из ангарской школы. Она столкнулась с Попковым в парке «Современник» в 2011 году, он возвращался на велосипеде домой после ремонта в купленной квартире. В результате вспыхнувшей ссоры преступник избил женщину, бил руками и ногами, попытался задушить, а потом взял в руки топор и начал наносить удары по голове. Тело он оттащил в заброшенную кирпичную башню в парке, облил горючей жидкостью и поджог.

В числе травм — открытая черепно-мозговая и переломы ребер. По результатам очередного судебного заседания в августе 2025 года «ангарский маньяк» получил девять с половиной лет колонии. Но в связи с действующими приговорами решением суда стал пожизненный срок в колонии особого режима.

На «охоту» Попков вышел в 1992 году, в 2012-м он был арестован, а в 2015-м осужден за 22 убийства. Со временем раскрывались остальные преступления. Ангарский маньяк» считается самым кровавым за всю историю России и СССР. Он называл себя чистильщиком и борцом с пороком. Женщин, которые отказывались продолжить знакомство, не убивал, других — насиловал, расчленял, вырезал внутренние органы, поджигал.

Михаил Попков убивал на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и в пригородах. Будучи милиционером, находил жертв по ночам и предлагал подвезти. После увольнения из органов работал таксистом и действовал по той же схеме. В этом году он рассказал о двух новых случаях, произошедших в 2008-м. Зверь заперт в колонии «Торбеевский централ» в Мордовии.

