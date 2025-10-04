«Ездил на гастроли»: Дмитрий Маликов рассказал о своих двойниках
Дмитрий Маликов признался, что у него нет двойников
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Недавно артиста перепутали с певцом Прохором Шаляпиным.
Народный артист РФ Дмитрий Маликов признался, что у него нет двойников. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на презентации нового сезона RU.TV.
«Если бы у меня был двойник, я бы его зарядил, как „Ласковый май“, чтобы он ездил на гастроли», — признался музыкант.
Кроме того, Маликов пошутил про то, что у него не может быть двойников, так как он «один такой».
К тому же артист высказался и о недавней ситуации, когда его перепутали с певцом Прохором Шаляпиным. Музыкант отметил, что его правда приняли за Шаляпина. Однако, по словам Маликова, в этом нет ничего страшного, а даже, наоборот, «прикольно».
О данной ситуации артист рассказал в своем Telegram-канале 26 сентября. Он пошутил, что «давно ждал этого момента». В комментариях подписчики поддержали Маликова, а некоторые и вовсе удивились тому, как можно было перепутать певцов.
