Рэпер P. Diddy получил более четырех лет тюрьмы

Фото, видео: Reuters/Jane Rosenberg; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Его обвиняли в проституции и транспортировке людей.

Американский рэпер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, получил 50 месяцев тюрьмы по делу о транспортировке людей для проституции. Об этом сообщает New York Post.

«Необходимо вынести осмысленное наказание, чтобы защитить общественность от дальнейших преступлений», - отметил судья Арун Субраманьян.

Оглашение приговора прошло в федеральном суде Манхэттена. Присяжные признали P. Diddy виновным в проституции.

В публикации подчеркнули, что срок, который получил рэпер, меньше, чем рекомендуемый федеральными правилами, составляющий пять-шесть лет. В то же время прокуратура требовала 11 лет заключения.

Уточняется, что музыкант зачитал в зале суда “пространное заявление”, большая часть которого была посвящена самому себе. Однако рэпер все же извинился перед своими жертвами.

Арест рэпера P. Diddy

В сентябре 2024 года рэпера и продюсера P. Diddy, известного как Шон Комбс, задержали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми для сексуальной эксплуатации.

Утверждается, что на его знаменитых «Белых вечеринках» для американских знаменитостей происходили не только разврат и употребление наркотиков, но и насилие над несовершеннолетними. Количество обвинений превышает сотню. Рэпер пытался внести залог в размере 50 миллионов долларов для освобождения из-под ареста, но суд отклонил его ходатайство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что P. Diddy составил для судьи письмо, в котором раскаялся во всех совершенных преступлениях.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.