Рэпер P. Diddy получил более четырех лет тюрьмы
Фото, видео: Reuters/Jane Rosenberg; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Его обвиняли в проституции и транспортировке людей.
Американский рэпер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, получил 50 месяцев тюрьмы по делу о транспортировке людей для проституции. Об этом сообщает New York Post.
«Необходимо вынести осмысленное наказание, чтобы защитить общественность от дальнейших преступлений», - отметил судья Арун Субраманьян.
Оглашение приговора прошло в федеральном суде Манхэттена. Присяжные признали P. Diddy виновным в проституции.
В публикации подчеркнули, что срок, который получил рэпер, меньше, чем рекомендуемый федеральными правилами, составляющий пять-шесть лет. В то же время прокуратура требовала 11 лет заключения.
Уточняется, что музыкант зачитал в зале суда “пространное заявление”, большая часть которого была посвящена самому себе. Однако рэпер все же извинился перед своими жертвами.
Арест рэпера P. Diddy
В сентябре 2024 года рэпера и продюсера P. Diddy, известного как Шон Комбс, задержали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми для сексуальной эксплуатации.
Утверждается, что на его знаменитых «Белых вечеринках» для американских знаменитостей происходили не только разврат и употребление наркотиков, но и насилие над несовершеннолетними. Количество обвинений превышает сотню. Рэпер пытался внести залог в размере 50 миллионов долларов для освобождения из-под ареста, но суд отклонил его ходатайство.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что P. Diddy составил для судьи письмо, в котором раскаялся во всех совершенных преступлениях.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.