Снова трясет: на Камчатке за 2,5 часа зафиксировали 14 афтершоков

Большая часть сейсмособытий была зарегистрирована неподалеку от столицы региона.

За последние два с половиной часа на Камчатке произошли 14 афтершоков. Об этом сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.

По данным сейсмологов, магнитуда афтершоков составила от 4 до 5,7. Большая часть сейсмособытий была зафиксирована неподалеку от Петропавловска-Камчатского в районе Авачинского залива.

Кроме того, в Главном управлении (ГУ) МЧС по Камчатскому краю сообщили, что 2 октября в регионе зафиксировали 29 афтершоков. Уточняется, что магнитуда сейсмособытий составила от 3,7 до 5,5. В то же время жители края ощущали только один из афтершоков.

Последнее на данный момент землетрясение зафиксировали на Камчатке 18 сентября. Его магнитуда составила 7,2.

Сильное землетрясение произошло на Камчатке 30 июля 2025 года. Его магнитуда составила 8,8. После этого на полуострове специалисты отмечают усиление вулканизма. Повторные подземные толчки сейсмологи фиксируют до сих пор. Однако они уточняют, что сила и частота сейсмособытий постепенно уменьшается.

