Однодолларовую монету с изображением Трампа выпустят в США

Фото: www.globallookpress.com/Michael Reynolds

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дизайн решили обновить в честь грядущего юбилея страны.

Однодолларовую монету с изображением 47-го президента США Дональда Трампа могут пустить в оборот. Об этом сообщил советник по коммуникациям сенатора-республиканца от Техаса Стив Гест, в личном блоге социальной сети Х.

Фото: https://x.com/SteveGuest

«Америка возвращается, а вместе с ней и однодолларовая монета. Дональд Трамп навсегда останется лицом 250-летия Соединенных Штатов благодаря министру финансов Скотту Бессенту и казначею Брэндону Бичу», — говорится в публикации.

Также к посту политик оставил фотографии с черновыми эскизами дизайна монеты. На лицевой стороне изображен профиль Трампа, а также слово «Liberty» (Свобода — Прим.ред.) и фраза «In God We Trust» (Верим в Бога, девиз США — Прим.ред.). На обратной стороне располагается Президент США с поднятым вверх кулаком на фоне американского флага, а также слова «Fight, Fight, Fight» (Борьба — Прим.ред.) в верхней части и «United States of America» (Соединенные Штаты Америки — Прим.ред.) в нижней.

Дизайн монеты решили обновить в честь грядущего юбилея страны — 250 лет США со дня провозглашения независимости США от Великобритании. Круглая дата отмечается в следующем году.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Трамп заявил, что демократы хотят отдать деньги нелегалам и открыть границы США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере