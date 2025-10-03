ВСУ обстреляли здание кинотеатра в Каховке Херсонской области

Фото, видео: 5-tv.ru

Здание получило сильные повреждения.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли здание кинотеатра в городе Каховка Херсонской области. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук.

«Нацисты из ВСУ продолжают террор мирного населения. Обстреляли местный кинотеатр в Каховке. Победа не за горами, скоро все отстроим. А подонки за все ответят», — добавил Филипчук.

Глава региона также уточнил, что пострадавших нет, а здание получило сильные повреждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о то, что ВСУ попытались атаковать дронами промышленный объект в Оренбургской области.

На территории Оренбургской области беспилотники украинских боевиков предприняли попытку атаковать одно из промышленных предприятий. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем официальном Telegram-канале. Глава региона отметил, что пострадавших среди населения нет, на объекте не нарушены технологические процессы.

Ранее в связи с атакой украинских БПЛА в регионе был введен режим воздушных ограничений — план «Ковер».

