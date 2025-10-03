Эрдоган и Трамп в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в секторе Газа

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Torok

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент Турции заявил, что Анкара прилагает все усилия, чтобы обеспечить мир и спокойствие на Ближнем Востоке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп во время телефонных переговоров обсудили ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«Президент Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Трампом по просьбе другой стороны. В ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Соединенными Штатами и ситуация в Газе», — отмечено в публикации канала.

По словам Эрдогана, его визит в Вашингтон еще больше укрепил отношения между Турцией и США. Он подчеркнул, что в дальнейшем важно продолжать сотрудничать во всех областях, особенно в оборонной промышленности.

Кроме того, турецкий лидер заявил, что Анкара прилагает все усилия, чтобы обеспечить мир и спокойствие на Ближнем Востоке.

«Эрдоган подчеркнул, что Турция ускорила дипломатические контакты в целях достижения мира, будет продолжать вносить вклад в глобальную концепцию мира и что прекращение атак со стороны Израиля имеет важное значение для успеха инициатив по установлению мира в регионе», — отметила канцелярия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об активных контактах с администрацией лидера США Дональда Трампа для решения конфликта на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.