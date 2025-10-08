Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Состоялся семидесятый сбор труппы. Спустя столько лет легендарный театр уже другой, но все также верен идее основателя!

Раньше в театре царила смелость молодых, а сейчас время смелости мудрых! Так считают те, кто более 50-ти лет прослужили в «Современнике»! Владимир Машков и другие актеры эксклюзивно корреспонденту 5-tv.ru рассказали, с чем связаны перемены в их «доме на Чистых», представили новых сотрудников и поделились секретами наступившего юбилейного сезона.

Новые дарования ничего не стоят, если гении попадают в забвение! В обновленном здании на Чистых прудах собрались все причастные к творчеству в стенах «Современника». Прежде, чем выйти в зал с речью, художественный руководитель Владимир Машков посетил могилы старейших, которые оставили след в истории театра.

«Да, незаменимых нет, неповторимые есть! Но, уходят не люди, уходят энергии. От этого очень, очень грустно!» — делится Владимир Машков.

Особенный интерес всегда к речи ветеранов театра! С ними можно поговорить о том, как поменялось место, где они делали первые артистические шаги! И о том, что все эти годы помогало им остаться верными «Современнику»!

«Я пришел еще тогда, когда театр был на Маяковской. Тогда это считалось самым модным местом! Здесь встречаю 64-й сезон. Конечно, сейчас это уже совсем другой театр. То, с чего он начинался — уже давно ушло в далекие воспоминания… Да, „Современник“ смелый был раньше. Но сейчас пришло время смелости мудрых. А тогда было время смелости молодых!» — вспоминает артист театра Виктор Тульчинский.

Владимир Львович удостоил старейшин сцены возможностью отдохнуть в хороших пансионатах. Об этом он объявил на торжественном выступлении перед труппой:

«Среди вас есть те, кто помнит первые шаги „Современника“. Так вот, записывайте — здравницы! У вас есть право отдохнуть в любой из восьми…»

Экзистенциальный вопрос о бескорыстном добре волнует всех в стенах театра. Наверное, поэтому в «Современнике» все, правда, счастливы служить во все времена. Это отражает и репертуар, который появляется в программе. Например, с этого года зрителей позовут на очень актуальное, по мнению труппы, произведение — «Женитьба Бальзаминова»! Ранее спектакль не появляется в программе.

«А кто сейчас не желает выскочить замуж за богатенького? Актуально будет всегда! Да вообще, когда мы живем в эпоху зверского капитализма, можно ли бескорыстно делать добро? В нашем понимании добро — не существительное. Это глагол!» — говорит артист «Современника» Александр Хованский.

За 70 сезонов московский театр перестал быть просто местом работы. Труппа коллективно утверждает, что для всех это пространство — уже давно дом, откуда уйдут только, если Бог этого захочет! Энергия «Современника» дарит тепло не только своему зрителю, но и каждому, кто причастен. С этого года в театре случилось большое пополнение в рядах официальных сотрудников. Об этом заявил художественный руководитель Владимир Машков, который представил коллективу новых артистов, присоединившихся к делу, начатому Олегом Ефремовым. Среди них был Андрей Вешкурцев, он перешел из МХАТ им. Горького. Также Татьяна Бабенкова, которая с 2022 года была задействована в нескольких спектаклях «Современника», но в этом году официально стала частью команды. А также Вероника Амирханова, Марта Хованская и другие…

Театр начинается с вешалки и с приветливого капельдинера, который тоже является лицом места! Поэтому с этого года и им предоставили в «Современнике» трудоустройство! Во многих театрах официально этой должности нет, но встречающих зрителей ребят, по мнению руководства, тоже важно взять под свое крыло, чтобы они насыщались духом заведения, в котором работают.

«Нам оставили это здание, чтобы мы могли прожить здесь ту жизнь, которую мы хотим, если для зрителя сцена — это что-то эфемерное, то для нас здесь настоящая жизнь! Сотворчество — одно из правил и постулатов, которые основатели театра нам установили. Мы можем спорить, мы можем не соглашаться. Это все в атмосфере современника!» — говорит один из артистов театра Иван Стебунов.

