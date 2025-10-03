В Брянке открылась 11-я детская комната для маленьких пациентов

Фото, видео: Пресс-служба Народного фронта; 5-tv.ru

В городе Брянка Луганской Народной Республики (ЛНР) 3 октября состоялось открытие 11-й детской комнаты для маленьких пациентов. Данный проект был осуществлен при поддержке Народного фронта и Благотворительного фонда помощи детям Донбасса и учрежден Акционерным Банком «РОССИЯ».

«Проект каждой детской комнаты разрабатывается с участием детских специалистов, благодаря этому пространство интересное и полезное для детей разных возрастов. Главное тому подтверждение — радостные эмоции и улыбки ребят», — рассказала директор Благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Это пространство стало настоящим оазисом уюта и заботы для детей, проходящих лечение. Проект создавался с большой любовью и вниманием к потребностям детей. Так, ребенок может там и поиграть, и окунуться в мир фантазий, и отдохнуть душой, а также почувствовать себя как дома.

Помещение оборудовано современными игровыми зонами, мягкой мебелью, книгами и развивающими материалами. Оформлением комнаты занимались мастера из ЛНР, которые выполнили ее в теплых, патриотичных тонах.

Каждый уголок продуман так, чтобы способствовать не только развлечению, но и эмоциональной разгрузке ребенка. Здесь дети могут играть друг с другом, заниматься творчеством или же просто провести время в приятной атмосфере.

У данного проекта есть особая цель — создать такие условия, чтобы понизить уровень тревоги и стресса у детей. Чтобы они отдохнули от больничных стен и расслабились. Также необходимо, чтобы они почувствовали, что они важны и не одни.

Данный проект — часть широкой инициативы по созданию таких детских пространств в лечебных учреждениях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Это не просто благоустройство, а вклад в психологическое и эмоциональное здоровье детей.

