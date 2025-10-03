Пограничники Белоруссии обнаружили труп беженки на границе с Польшей
Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко
В пограничном комитете республики отметили, что девушка имела африканскую внешность.
На границе Польши и Белоруссии пограничники обнаружили труп беженки. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет республики в своем Telegram-канале.
«Брестские пограничники в Каменецком районе 2 октября обнаружили тело мертвой девушки африканской внешности», — говорится в публикации ведомства.
Уточняется, что тело было найдено в непосредственной близости от польского забора. В текущий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
