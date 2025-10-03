Протесты вспыхнули в Италии из-за перехвата Израилем флотилии с помощью для Газы

Фото: © РИА Новости

Демонстрации распространились по крупным городам страны.

Протесты начались в Италии из-за перехвата Израилем флотилии гуманитарной помощи для Газы. Об этом стало известно из сообщения телеканала Al Jazeera.

В публикации отметили, что, после того, как крупные профсоюзы призвали к пятничной массовой забастовке в знак солидарности с флотилией, демонстрации распространились по крупным городам в Италии. По данным полиции, в Риме на улицы города вышли десять тысяч участников.

К тому же акции инициировали в Берлине, Гааге, Тунисе, Бразилиа, Буэнос-Айресе, Сиднее и Стамбуле. Демонстранты дошли маршем до посольства Израиля с плакатами, которые призывали к «полному запрету на оккупацию».

До этого, 10 сентября, поступала информация о том, что главный корабль «Глобальной флотилии Сумуд», которую возглавляет экоактивист Грета Тунберг, плывущий к берегам сектора Газа, атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Уточнялось, что эта атака стала второй за несколько дней и была отмечена у берегов города Сиди-Бу-Саид в Тунисе.

В МИД Израиля заявили о планах по депортации членов флотилии «Сумуд». В ведомстве поясняли, что все активисты здоровы, и их безопасности ничего не угрожает.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова поддержать план Трампа по сектору Газа.

