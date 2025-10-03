«Достойно и по-мужски»: Серябкина о снятии SHAMAN с конкурса «Интервидение-2025»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Певица искренне поддержала поступок артиста.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, поступил достойно, когда снял свою кандидатуру с международного песенного конкурса «Интервидение-2025». Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала певица Ольга Серябкина на презентации нового сезона RU.TV.

По словам артистки, исполнитель, представляющий Россию, выступал за принимающую сторону, а это значит, что на нем оказалась значительная ответственность.

«SHAMAN было очень сложно. Он условно был хозяином этой сцены. На него была возведена колоссальная ответственность. Мне кажется, что волнение зашкаливало», — сказала Серябкина.

При этом она отметила, что именно такого действия и ждала от SHAMAN, так как он в представлении российской стороны был победителем конкурса. Певца звезда назвала лучшим.

«Ожидала от него поступок, что он попросит не судить, так как однозначно для всех нас он был победителем. Не знаю, как можно было проголосовать не за него. Это было бы странно, что Россия провела конкурс, а SHAMAN на нем выиграл. А он по-настоящему был лучший», — отметила она.

Серябкина подчеркнула, что у звезды не было выбора. Также Ольга поддержала поступок артиста.

«Такой сильный артист. Он — номер один, и это как будто бы не скромно. Поэтому у него просто не было выбора, если честно. С его поступком я была внутренне очень согласна. Это было крайне достойно и по-мужски. Он повел себя очень красиво», — заключила собеседница.

После своего выступления на конкурсе «Интервидение-2025» SHAMAN обратился к жюри, заявив, что, по законам гостеприимства, хозяева не должны претендовать на победу. После этого он попросил снять свою кандидатуру с конкурса.

