К югу России уже второй день приковано внимание всего мира. Накануне там проходил знаменитый форум «Валдай», который всегда дает повод для размышления западным политикам. Вот и на этот раз они оценили заявления Владимира Путина. Правда, через призму своей русофобской истерии с загадочными дронами и танкерами теневого флота Москвы. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин продолжит.

На Западе — медиапаника. Едва ли не каждое заявление с Валдайского форума превращается в очередную «угрозу для вмего мира». Только одна из них которую неделю нависает над Европой, точно, НЛО.

Очередная порция дронов этой ночью остановила работу уже и мюнхенского аэропорта в Германии; еще 15 штук заметили на востоке Бельгии, прямо возле военной базы той самой всемогущей НАТО. И снова все бездоказательно трубят о причастности России

На все эти новости в самом же деле уже невозможно было реагировать без улыбки. Немецкий таблоид Bild на полном серьезе разразился гневным заголовком: «Путин издевается над нашим страхом перед БПЛА». И в The New York Times подогревают истерию: «Это Россия проверяет Европу на наличие слабых мест».

Притом что в Норвегии за запуск дрона в запрещенной зоне у аэропорта арестовали троих немцев и китайца. И где гарантия, что кто-нибудь у них самих опять не заблудился?

Как норвежские спецназовцы, которых отловили на границе с Россией. Две недели впятером совершенствовали, видимо, навыки оставаться незамеченными. Но кроме шуток: потерялись, не сумев даже сориентироваться на местности. Вот и подготовились к войне с Россией, никакой Сусанин не потребуется.

Но западные СМИ все равно продолжают культивировать страхи исключительно перед российской агрессией, соревнуясь, в чьем же эфире Путин покажется страшней.

«Он вооружен до зубов. И когда мы берем в руки палку, чтобы защититься, он обвиняет нас, смотрите, вы — агрессоры», — отметил журналист Дидье Франсуа.

И хотя бы у Эммануэля Макрона в этот раз не возникло никаких трудностей перевода с русского на французский. Задержанный в нейтральных водах танкер сегодня отпущен, и при этом Россия никому не угрожала, просто назвала вещи своими именами.

«Ну это пиратство, потому что, да, это случай мне известен. Танкер захвачен в нейтральных водах, без всякого основания», — отметил президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании клуба «Валдай».

И судя по заявлениям самого французского лидера, вся эта морская авантюра с захватом судна не более, чем повод еще сильнее повысить собственные военные ставки.

«Мы находимся в состоянии перманентной конфронтации с Россией. И уже в ближайшие дни наши начальники штабов, координируясь с НАТО в рамках коалиции желающих, соберутся для разработки совместных действий на предстоящие недели», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Вот и Berliner Zeitung тоже разглядела только «жесткие послания из Сочи».

«Угрозы Путина становятся все более отчетливыми. И они дают понять, что назревает опасное развитие событий», — написало издание.

Хотя куда опаснее, что уже каждое 3 октября, как сегодня, превращается в День не единения, а только разъединения Германии, строго по линии милитаризации страны.

«Одновременно в Берлине и Штутгарте — крупнейшие антивоенные демонстрации под лозунгами „Никогда больше войны“ . Однозначная отсылка к последним заявления министра обороны Писториуса о том, что Германия должна снова стать боеспособной», — рассказал корреспондент.

И что, разве это — не угроза в адрес самой России, на которую следовало бы соразмерно реагировать?

«Внимательно следим за набирающей силу милитаризацией Европы. Просто ли это слова, либо нам пора принимать ответные меры? Мы слышим, и вы знаете об этом, ФРГ, например, говорит о том, что немецкая армия должна быть опять самой мощной в Европе. Ну хорошо, мы внимательно слушаем, смотрим, что имеется в виду. Но если у кого-то все же появится желание потягаться с нами в военной сфере, как у нас говорят, вольному воля, пусть пробуют», — заявил российский лидер.

Там, где Путин говорит о глобальном противостоянии, Европа слышит для себя только «вызовы». Там, где он упоминает взаимовыгодные энергопроекты, усматривают «газовый шантаж». Критика западного либерализма автоматически превращается в «атаку на ценности». Бесконечное тиражирование темы агрессивных планов России становится очень уж удобным способом отвлечь от своих же внутренних проблем.

