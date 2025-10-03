Силы ПВО России уничтожили 12 украинских дронов над РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Атаке подверглись четыре региона страны.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 украинских дронов в Оренбургской, Курской, Белгородской и Брянской областях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в своем Telegram-канале.

«В период с 11.00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации ведомства.

Уточняется, что четыре беспилотника были ликвидированы над Оренбургской областью, три — над Курской, еще три дрона — над Белгородской и два — над Брянской областями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 3 октября с помощью беспилотников атаковали Пермский край. В результате прилета дронов был поврежден жилой дом в городе Березники. Жильцы пострадавшего дома были эвакуированы: им предоставили маневренное жилье.

На месте падения обломков вражеских беспилотников работали специалисты экстренных служб.

