Летний городской декор обрел вторую жизнь в библиотеках и детских садах Москвы

Реализовать задумку помогли активисты города.

В ходе проведения акции «Цветы в Москве» в социальные организации каждого административного округа столицы передали в общей сложности более 25 тысяч растений, украшавших летом город в рамках фестиваля «Сады и цветы». Об этом сообщили на портале мэра Москвы.

«Акция направлена на то, чтобы продлить жизнь летних растений. Благодаря ей более 25 тысяч цветов украсили культурные центры, детские сады, управы, библиотеки, помещения советов ветеранов и многие другие», — рассказал руководитель столичного Департамента территориальных органов исполнительной власти Дмитрий Преснов.

Также Преснов отметил, что реализовать акцию помогли активисты города: общественные советники, молодые парламентарии и волонтеры.

Фестиваль «Сады и цветы» — крупнейший проект, объединяющий ландшафтный дизайн, экологическое просвещение и науку. Каждое лето фестиваль декорирует Москву цветами, а осенью растения передают в общественные пространства, ботанические сады, а также их отправляют на озеленение разных районов города.

