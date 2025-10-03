Хотела рассмешить людей: американка написала некролог самой себе

Фото: 5-tv.ru

Жительница штата Массачусетс Линда Мерфи ушла из жизни на своих условиях — и сделала это с характером, юмором и добротой. Ее необычный, язвительный некролог, написанный лично ею, сделал женщину посмертной сетевой сенсацией. Об этом сообщает CBS NEWS.

Линда Мерфи страдала боковым амиотрофическим склерозом, при котором поражаются нейроны мозга. Она не могла говорить около года до смерти. Симптомы начали проявляться с невнятной речи и проблем с глотанием.

«Что ж, если вы читаете это, значит, я, похоже, умерла. Ого. Это действительно произошло. Я умерла от синдрома упущенной выгоды из-за осложнений, вызванных боковым амиотрофическим склерозом», — было написано в некрологе.

В нем она описывает свои «суперспособности». Например, умение пить сколько угодно и не страдать от похмелья. Также Линда с юмором рассказывает о том, как тяжело быть запертой в собственном теле.

Мерфи не только сама составила текст некролога, но и выбрала гроб, определила музыку для своих похорон и организовала танцевальный вечер.

«Она была душой компании. Один из моих любимых комментариев под ее некрологом: «Я только что прочла это и пожалела, что не могу выпить с ней бокал вина», — смеется ее дочь Джастин Гастингс.

Ранее, в 2012 году, Линде также диагностировали рак молочной железы, но она выжила и превратила этот опыт в книгу «К черту рак», показывая, что можно жить полной жизнью, даже сталкиваясь с тяжелой болезнью.

Необычный подход Линды к прощанию и чувство юмора сделали ее примером того, как можно жить и уходить из жизни на своих условиях, оставляя после себя улыбки и вдохновение.

