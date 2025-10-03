«Трамплин для инвестиций»: Сикорский о выгоде Польши от восстановления Украины
Сикорский: восстановление Украины принесет Польше большую выгоду
Фото: LESZEK SZYMANSKI/EPA/ТАСС
Многие польские компании продолжают работать в Незалежной, несмотря на боевые действия.
Восстановление Украины после окончания конфликта принесет Польше большую выгоду. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в видеоинтервью изданию Fakt.
«Я считаю, что Польша будет самым крупным бенефициаром восстановления Украины. <…> Для множества инвесторов с Запада Польша будет тем безопасным трамплином для инвестиций на Украине», — подчеркнул Сикорский.
Дипломат добавил, что Варшава уже сегодня начала закладывать базу для такого сотрудничества. Кроме того, многие компании из его страны продолжают работать в Незалежной, несмотря на то, что на территории этого государства идет вооруженный конфликт.
Ранее 5-tv.ru писал о том, Сикорский предрек завершение конфликта на Украине по сценарию Первой мировой. По предположению главы польского МИД, боевые действия в Незалежной завершатся лишь тогда, когда одна из участвующих сторон полностью истощит свои ресурсы и не сможет продолжать.
