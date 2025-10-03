«Украина перестала быть той страной, которую я любила»: Повалий о причинах переезда в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Певица приняла участие в проекте «Новые украинские русские».

Певица Таисия Повалий стала героиней документального проекта «Новые украинские русские», посвященного переехавшим в Россию украинцам после 2014 года. Они оставили на своей бывшей Родине все, и начали жизнь с чистого листа на новом месте. Эпизод можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте».

Автор и ведущая программы — общественный деятель, журналист и блогер Татьяна Поп. Она являлась гражданкой Украины, однако ей пришлось бежать из страны из-за поступавших угроз в ее адрес.

«Новые украинские русские» познакомят зрителей со своими собственными историями. Гости проекта расскажут, как обрели в России новый дом, а также возможности для самореализации, работы и счастливую жизнь. Их жизнь — лучший пример для тех, кто все никак не может решиться на перемены.

Первый сезон проекта включал в себе шесть серий и собрал более восьми миллионов просмотров. Второй сезон будет состоять из восьми эпизодов.

«В мире, где обстоятельства порой сильнее нас, важно видеть примеры людей, которые не сломались, а нашли в себе силы начать все заново. Этим наш проект оказался близок для огромного количества людей: он вселяет надежду, показывает, что даже после самых тяжелых испытаний можно обрести счастье и успех. Ты не останешься один на один с бедой, когда братский русский народ протягивает тебе руку», — рассказала автор и ведущая проекта Татьяна Поп.

Таисия Повалий раньше называли «Золотым голосом Украины», а потом она превратилась в изгоя в своей же стране. Все началось еще после событий 2004 года на Майдане. Артистка открыто выразила свой протест по поводу происходящего беспредела и за это подверглась травле. После этого певице и ее семье пришлось бежать из Киева в Донецк.

В 2012 году Повалий выдвинула свою кандидатуру в Верховную раду и работала советником тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. В 2014 году все разрушилось во время второго Майдана. Госпереворот показал, что «Украина перестала быть той страной, которую она любила», сказала Повалий в новом выпуске проекта.

В 2015 году украинский парламент принял постановление о лишении Таисии Повалий звания народной певицы Украины, а позднее — демонтировали ее именную плиту на «Аллее звезд» в Киеве. Не нравилось украинской власти то, что Повалий активно сотрудничает с российскими артистами и выступает с гастролями по РФ.

С начала спецоперации певица проживает в России и выступает перед ветеранами и вдовами участников СВО. Она верит, что спустя время братские народы придут к взаимопониманию.

«Властям было необходимо поссорить свой украинский народ с русскими, рассказать им, что мы разные люди, что русские плохие, и что кроме Бандеры их никто не спасет. Поэтому и песни, ему посвященные, сейчас звучат, и детей на них воспитывают, это самое обидное. Нам придется очень много сил потратить, чтобы показать обратное, стереть „героический“ образ Бандеры. Люди, просыпайтесь, знайте, настоящая история не такая, какую вам транслируют на Украине, она совершенно иная. Слушайте свое сердце, будьте добрее», — обратилась певица Таисия Повалий к зрителям программы.

