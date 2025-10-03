Мерц раскритиковал идею о финансировании «стены дронов» из фондов Евросоюза

Фото: IMAGO/Frank Ossenbrink/ТАСС

Критике подверглось предложение профинансировать проект «стена дронов» из европейских фондов. С такой позицией выступил канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече европейских лидеров в Копенгагене, где обсуждалась в том числе оборона, о чем сообщила газета Politico, ссылаясь на источник.

В издании отметили, что канцлер высказал свое мнение за закрытыми дверями во время саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене. Инсайдер из числа дипломатов передал, как Мерц раскритиковал предложение в «очень резких» выражениях.

Неформальный саммит Евросоюза состоялся 1 октября в Копенгагене. Ключевые темы, вынесенные на обсуждение, включали вопросы обороны. Рассматривался проект создания «стены дронов» — системы защиты от беспилотных летательных аппаратов, а также дальнейшая поддержка Украины при использовании замороженных российских активов для финансирования Киева. На повестке был и 19-й пакет санкций против РФ.

