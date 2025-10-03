При попытке покорить легендарную скалу Эль-Капитан в США погиб 23-летний альпинист

Фото: www.globallookpress.com/Carsten Leuzinger

Это третья трагическая смерть в национальном парке Йосемити за прошедшее лето.

Альпинист из Аляски — 23-летний Бэлин Миллер — погиб при попытке покорить легендарную скалу Эль-Капитан в национальном парке Йосемити. Об этом сообщает издание People.

«С тяжелым сердцем я вынуждена сообщить, что мой невероятный сын Балин Миллер погиб сегодня во время восхождения. Мое сердце разбито вдребезги… Сегодня гора забрала моего Балина — я никогда не оправлюсь», — написала его мать в социальной сети.

Согласно предварительной информации, Миллер спускался по маршруту высотой 730 метров. Поднимая снаряжение, он спустился по веревке, которая оказалась короче необходимой, и соскользнул с ее конца.

Служба национальных парков подтвердила гибель спортсмена и заявила, что смотрители и экстренные службы среагировали незамедлительно.

Это уже третья трагическая смерть в Йосемити этим летом: ранее 18-летний скалолаз из Техаса погиб из-за отсутствия страховки, а 19-летнюю девушку в августе убила ветка дерева во время прогулки.

Эль-Капитан, возвышающийся более чем на 900 метров над дном долины, считается одной из самых сложных вершин мира для альпинистов и требует многолетней подготовки.

