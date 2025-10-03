«Неизгладимая рана»: принц Уильям не простит брата за оскорбления Кейт Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com/Pool / i-Images

Конфликт семей длится на протяжении нескольких лет.

Принц Уильям никогда не сможет простить младшего брата Гарри за его негативные высказывания в адрес Кейт Миддлтон. Об этом пишет издание RodarOnline.

Таким мнением эксперты, биографы и аналитики поделились в документальном фильме «Принц Гарри: Мой ужасный год», в котором они обсуждают последние события, связанные с принцем Уэльским.

«Для Уильяма Гарри перешел черту, которую невозможно отменить — он унизил Кэтрин ради финансовой выгоды, в которой он не нуждался. Такого рода предательство оставляет неизгладимую рану», — уточнил один из специалистов.

Также инсайдеры добавили, что уверенность Гарри и Меган в режиссерском таланте необоснованна, и они занимают положение в обществе лишь благодаря происхождению.

«Они считают себя очень талантливыми, но правда в том, что личность Гарри произошла от того, что он был членом королевской семьи, а Меган — от ее актерской карьеры. Кроме того, их привлекательность довольно ограничена», — рассказал аналитик.

В 2020 году принц Гарри и его супруга Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и выпустили документальный фильм на стриминговой платформе Netflix, где нелестно отозвались о семье.

