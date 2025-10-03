Ушел из жизни основатель британской рок-группы The Yardbirds Крис Дрея

Фото: www.globallookpress.com/Roger Williams

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Его наследие продолжает оставаться значимым для поклонников жанра по всему миру.

На 80-м году жизни умер британский музыкант, гитарист и сооснователь культовой рок-группы The Yardbirds Крис Дрея, сообщает Deadline.

По информации семьи, кончину артиста подтвердила его невестка в социальных сетях. Она не уточнила причину смерти, отметив лишь, что музыкант ушел «после долгих лет проблем со здоровьем».

Крис Дрея родился 11 ноября 1945 года в английском графстве Суррей. В школьные годы он познакомился с Энтони Топхэмом, и они вместе начали играть в музыкальных коллективах. В 1963 году они объединили усилия и создали The Yardbirds, где Дрея исполнял партию ритм-гитары. В группу также вошли барабанщик Джим Маккарти и басист Пол Сэмвелл-Смит.

В составе коллектива в разное время выступали три будущих легенды рока: Эрик Клэптон, Джефф Бек и Джимми Пейдж, ставший позднее участником Led Zeppelin. Группа достигла успеха в США после выхода дебютного альбома For Your Love в 1965 году, а песня с одноименным названием вошла в топ-10 Великобритании и Америки. Позже вышел альбом Having a Rave Up with the Yardbirds, а композиция «Heart Full of Soul» принесла группе новый успех на двух континентах.

The Yardbirds прекратили существование в 1968 году, но наследие коллектива, в том числе вклад Криса Дрея в развитие рок-музыки, продолжает оставаться значимым для поклонников жанра по всему миру.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.